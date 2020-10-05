https://ria.ru/20201005/khram-1578282990.html
Самый большой храм столичной "Программы 200" сдадут до конца года
Самый большой храмовый комплекс по Программе строительства храмов в Москве (более известной как "Программа 200 храмов" и единственный храм в столице,... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:59
2020-10-05T17:59
2020-10-05T17:59
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
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владимир ресин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Самый большой храмовый комплекс по Программе строительства храмов в Москве (более известной как "Программа 200 храмов" и единственный храм в столице, посвященный празднику Сретения Господня, сдадут до конца 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы депутата Госдумы, куратора программы Владимир Ресина."До конца года будет сдан в эксплуатацию храмовый комплекс Сретения Господня в Жулебине. Это самый крупный из возведенных на сегодня программных храмов", - сказал Ресин.В пресс-службе отметили, что это первый храм в столице, посвященный празднику Сретения Господня (Сретенский монастырь посвящен встрече чудотворной иконы Божией Матери "Владимирская").В связи с эпидемией дата великого освящения храма, которое по традиции может совершить только архиерей, еще не назначена, заметил куратор программы.Храм строят на приходе праведного Иоанна Кронштадтского в Жулебине (сейчас там действует деревянная церковь). Храм двухэтажный с подземной частью. На первом этаже - крестильный храм с приходскими и хозяйственными помещениями и концертный зал. На втором этаже – основной храм на тысячу человек. "Храм увенчан 13 куполами, центральный купол – символизирует Христа, остальные 12 – его апостолов. Со стороны центрального входа пристроена колокольня", - уточнили в пресс-службе.Сретение Господне отмечают ежегодно 15 февраля. "Сретение" на старославянском языке означает "встреча", второе значение этого слова - "радость". Праздник был установлен в честь встречи младенца Христа с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной. Следуя ветхозаветному обычаю, на 40-й день после рождения Иисуса родители принесли своего первенца в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. Там его, согласно Евангелию, встретил 360-летний старец Симеон. Как отмечают священники, в празднике Сретения "Ветхий завет встречается с новым", а "человек, ищущий Бога, встречается с Творцом, желающим спасти Свое творение".Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и вся Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования.
https://ria.ru/20200930/khudozhniki-1578008433.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, новости - религия и мировоззрение, госдума рф, владимир ресин, москва, общество
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Самый большой храмовый комплекс по Программе строительства храмов в Москве (более известной как "Программа 200 храмов" и единственный храм в столице, посвященный празднику Сретения Господня, сдадут до конца 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы депутата Госдумы, куратора программы Владимир Ресина.
"До конца года будет сдан в эксплуатацию храмовый комплекс Сретения Господня в Жулебине. Это самый крупный из возведенных на сегодня программных храмов", - сказал Ресин.
В пресс-службе отметили, что это первый храм в столице, посвященный празднику Сретения Господня (Сретенский монастырь посвящен встрече чудотворной иконы Божией Матери "Владимирская").
В связи с эпидемией дата великого освящения храма, которое по традиции может совершить только архиерей, еще не назначена, заметил куратор программы.
Храм строят на приходе праведного Иоанна Кронштадтского в Жулебине (сейчас там действует деревянная церковь). Храм двухэтажный с подземной частью. На первом этаже - крестильный храм с приходскими и хозяйственными помещениями и концертный зал. На втором этаже – основной храм на тысячу человек. "Храм увенчан 13 куполами, центральный купол – символизирует Христа, остальные 12 – его апостолов. Со стороны центрального входа пристроена колокольня", - уточнили в пресс-службе.
Сретение Господне отмечают ежегодно 15 февраля. "Сретение" на старославянском языке означает "встреча", второе значение этого слова - "радость". Праздник был установлен в честь встречи младенца Христа с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной. Следуя ветхозаветному обычаю, на 40-й день после рождения Иисуса родители принесли своего первенца в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. Там его, согласно Евангелию, встретил 360-летний старец Симеон. Как отмечают священники, в празднике Сретения "Ветхий завет встречается с новым", а "человек, ищущий Бога, встречается с Творцом, желающим спасти Свое творение".
Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и вся Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования.