https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578279726.html

Роспотребнадзор рассказал о мощности гамма-излучения в воде с Камчатки

Превышения дозы гамма-излучения в пробах воды с Камчатки нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании под руководством вице-премьера Юрия... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T17:46

2020-10-05T17:46

2020-10-05T17:46

загрязнение воды на камчатке

анна попова

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

генеральная прокуратура рф

дмитрий кобылкин

александр бастрыкин

камчатский край

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Превышения дозы гамма-излучения в пробах воды с Камчатки нет, сообщила глава Роспотребнадзора <a href="https://ria.ru/person_Anna_Popova" target="_blank">Анна Попова</a> на совещании под руководством вице-премьера <a href="https://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev" target="_blank">Юрия Трутнева</a>.Вице-премьер, полпред президента в ДФО Трутнев проводит совещание по вопросу об экологической ситуации в Авачинском заливе с участием Росприроднадзора, Роспотребнадзора, ученых и экологов.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.Минприроды <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатского края</a> нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина переданы в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.

https://ria.ru/20201005/zagryaznenie-1578257384.html

камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, анна попова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), генеральная прокуратура рф, дмитрий кобылкин, александр бастрыкин, камчатский край, общество