Роспотребнадзор рассказал о мощности гамма-излучения в воде с Камчатки
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Превышения дозы гамма-излучения в пробах воды с Камчатки нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании под руководством вице-премьера Юрия Трутнева.
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Трутнев проводит совещание по вопросу об экологической ситуации в Авачинском заливе с участием Росприроднадзора, Роспотребнадзора, ученых и экологов.
"В наших учреждениях проводится исследование на нефтепродукты, на азотную группу… на все пестициды, на все металлы, токсикология. Мощность дозы гамма-излучения, сразу могу сказать, здесь превышения нет", - сказала Попова.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.
Минприроды Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.
Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина переданы в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.