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https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578279726.html
Роспотребнадзор рассказал о мощности гамма-излучения в воде с Камчатки
Превышения дозы гамма-излучения в пробах воды с Камчатки нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании под руководством вице-премьера Юрия... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:46
2020-10-05T17:46
загрязнение воды на камчатке
анна попова
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
генеральная прокуратура рф
дмитрий кобылкин
александр бастрыкин
камчатский край
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Превышения дозы гамма-излучения в пробах воды с Камчатки нет, сообщила глава Роспотребнадзора <a href="https://ria.ru/person_Anna_Popova" target="_blank">Анна Попова</a> на совещании под руководством вице-премьера <a href="https://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev" target="_blank">Юрия Трутнева</a>.Вице-премьер, полпред президента в ДФО Трутнев проводит совещание по вопросу об экологической ситуации в Авачинском заливе с участием Росприроднадзора, Роспотребнадзора, ученых и экологов.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.Минприроды <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатского края</a> нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина переданы в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.
https://ria.ru/20201005/zagryaznenie-1578257384.html
камчатский край
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Новости
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РИА Новости
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загрязнение воды на камчатке, анна попова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), генеральная прокуратура рф, дмитрий кобылкин, александр бастрыкин, камчатский край, общество

Роспотребнадзор рассказал о мощности гамма-излучения в воде с Камчатки

17:46 05.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Пирагис Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка
 Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Превышения дозы гамма-излучения в пробах воды с Камчатки нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании под руководством вице-премьера Юрия Трутнева.
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Трутнев проводит совещание по вопросу об экологической ситуации в Авачинском заливе с участием Росприроднадзора, Роспотребнадзора, ученых и экологов.

"В наших учреждениях проводится исследование на нефтепродукты, на азотную группу… на все пестициды, на все металлы, токсикология. Мощность дозы гамма-излучения, сразу могу сказать, здесь превышения нет", - сказала Попова.

В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.
Минприроды Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.
Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина переданы в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.
Сотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 16:15
Минприроды не считает загрязнение воды на Камчатке масштабной катастрофой
 
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Загрязнение воды на КамчаткеАнна ПоповаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Генеральная прокуратура РФДмитрий КобылкинАлександр БастрыкинКамчатский крайОбщество
 
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