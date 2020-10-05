Минприроды оценило вероятность техногенных причин ситуации на Камчатке
16:10 05.10.2020 (обновлено: 16:42 05.10.2020)
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкНа Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вероятность техногенной природы экологической катастрофы на Камчатке маловероятна, заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
"Сегодня в Москву привезли анализы почвы, воды и с реки, и с акватории океана для того, чтобы более детально Российская академия наук могла бы сделать анализ - и любые другие органы, которые посчитают нужным в этом разобраться. Мы в Росприроднадзоре в своих анализах уверены и надеемся, что сегодня сверка спектральных карт по каким-либо химреагентам даст подтверждение, что, скорее всего, не техногенное происхождение", - сказал Кобылкин.
По его словам, некоторые академики РАН выдвинули гипотезу о естественной причине катастрофы.
"После штормов происходит повышение токсичности микроорганизмов в этой зоне, которое приводит к изменениям в кислороде, и из-за этого эти явления могут происходить. Такое фиксируется - очень часто бывает в районе японских островов", - заметил министр.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.