https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578256333.html

Минприроды оценило вероятность техногенных причин ситуации на Камчатке

Вероятность техногенной природы экологической катастрофы на Камчатке маловероятна, заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:10

2020-10-05T16:10

2020-10-05T16:42

загрязнение воды на камчатке

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

камчатский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Вероятность техногенной природы экологической катастрофы на Камчатке маловероятна, заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin" target="_blank">Дмитрий Кобылкин</a>."Сегодня в Москву привезли анализы почвы, воды и с реки, и с акватории океана для того, чтобы более детально Российская академия наук могла бы сделать анализ - и любые другие органы, которые посчитают нужным в этом разобраться. Мы в Росприроднадзоре в своих анализах уверены и надеемся, что сегодня сверка спектральных карт по каким-либо химреагентам даст подтверждение, что, скорее всего, не техногенное происхождение", - сказал Кобылкин.По его словам, некоторые академики РАН выдвинули гипотезу о естественной причине катастрофы.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.

https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578217796.html

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), камчатский край, происшествия