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СК завел дело после исчезновения студентки в Севастополе
Студентка Севастопольского госуниверситета пропала после прогулки на катере в одной из городских бухт, следователи завели уголовное дело по статье "убийство",... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:22
2020-10-05T12:22
севастопольский госуниверситет
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
севастополь
происшествия
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Студентка <a href="http://ria.ru/organization_Sevastopolskijj_gosuniversitet/" target="_blank" data-auto="true">Севастопольского госуниверситета</a> пропала после прогулки на катере в одной из городских бухт, следователи завели уголовное дело по статье "убийство", сообщили в СУСК по региону.Родственники обратились к правоохранителям с заявлением по пропаже девушки, об этом они также сообщили в соцсетях с просьбой о помощи в установлении ее местонахождения. Следователи установили, что 29 сентября девушка вышла со своим спутником на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Исходя из сведений, полученных от мужчины, студентка пропала во время купания."По указанию исполняющего обязанности руководителя ГСУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">республике Крым</a> и городу Севастополю Владимира Терентьева в целях проверки следственным путем всех обстоятельств безвестного исчезновения студентки из города <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> Крымским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 105 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе СУСК по региону.Продолжаются поиски девушки, на что ориентированы и все находящиеся в акватории суда. Обстоятельства исчезновения девушки, круг ее общения и события, ему предшествующие будут изучены, рассматриваются все версии, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200925/poisk-1577780260.html
республика крым
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севастопольский госуниверситет, следственный комитет россии (ск рф), республика крым, севастополь, происшествия

СК завел дело после исчезновения студентки в Севастополе

12:22 05.10.2020
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Фото : СК РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Студентка Севастопольского госуниверситета пропала после прогулки на катере в одной из городских бухт, следователи завели уголовное дело по статье "убийство", сообщили в СУСК по региону.
Родственники обратились к правоохранителям с заявлением по пропаже девушки, об этом они также сообщили в соцсетях с просьбой о помощи в установлении ее местонахождения. Следователи установили, что 29 сентября девушка вышла со своим спутником на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Исходя из сведений, полученных от мужчины, студентка пропала во время купания.
"По указанию исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева в целях проверки следственным путем всех обстоятельств безвестного исчезновения студентки из города Севастополя Крымским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 105 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе СУСК по региону.
Продолжаются поиски девушки, на что ориентированы и все находящиеся в акватории суда. Обстоятельства исчезновения девушки, круг ее общения и события, ему предшествующие будут изучены, рассматриваются все версии, говорится в сообщении.
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Севастопольский госуниверситетСледственный комитет России (СК РФ)Республика КрымСевастопольПроисшествия
 
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