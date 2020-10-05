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Трудовая терапия: как группы занятости помогают людям с инвалидностью
Молодые люди с тяжелыми нарушениями развития успешно работают в отделениях трудовой занятости в Комплексном реабилитационно-образовательном центре Москвы... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T08:00
2020-10-05T08:00
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Молодые люди с тяжелыми нарушениями развития успешно работают в отделениях трудовой занятости в Комплексном реабилитационно-образовательном центре Москвы. Многие из них вполне способны учиться, работать, заводить семью и жить самостоятельной полноценной жизнью.Пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения рассказала, чем именно в центре занимаются подопечные и почему необходимо развивать городскую сеть подобных отделений.В созданных группах занятости люди не теряют приобретенных навыков, у них формируется режим дня, а также необходимость совершения определенных действий."Наша конечная цель – социализация ребенка", – поясняет Виктория Николаенко, директор Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Комплексный реабилитационно-образовательный центр".Отмечается, что в отделения занятости попадают выпускники этого же учреждения, где в группах они приобретают профессиональные навыки.При этом воспитанники занимаются не более 3,5 часа в день, а трудовая деятельность чередуется с социокультурными мероприятиями: концерты, выставки, творческие клубы. Под руководством мастера кто-то собирает пипетки, рисует или занимается сельским хозяйством. Многие ребята изготавливают отдельные элементы: один обрезает нитку, другой пришивает деталь, третий раскрашивает.Николаенко добавляет, что, несмотря на тяжелые нарушения, человек способен освоить теоретические и практические навыки для выполнения общественно-полезной работы.Директор учреждения убеждена, что такую занятость необходимо не только сохранять, но и развивать по всему городу, чтобы люди с множественными нарушениями могли заниматься в группах недалеко от дома. "Труд не только сохраняет у таких ребят навыки, но и развивает человеческое достоинство. Выстроить модель сопровождаемого проживания и занятости – моя мечта", – заключила она.
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хорошие новости, москва

Трудовая терапия: как группы занятости помогают людям с инвалидностью

08:00 05.10.2020
 
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоИнвалид по зрению, во время работы в механическом цехе
Инвалид по зрению, во время работы в механическом цехе - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Молодые люди с тяжелыми нарушениями развития успешно работают в отделениях трудовой занятости в Комплексном реабилитационно-образовательном центре Москвы. Многие из них вполне способны учиться, работать, заводить семью и жить самостоятельной полноценной жизнью.
Пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения рассказала, чем именно в центре занимаются подопечные и почему необходимо развивать городскую сеть подобных отделений.

"После окончания школы они остаются дома, теряя приобретенные социально-бытовые и коммуникационные навыки, а если у них нет родителей или опекунов, отправляются в психоневрологические интернаты или пансионаты для ветеранов труда. Для таких людей и были созданы отделения трудовой занятости", – говорится в сообщении.

В созданных группах занятости люди не теряют приобретенных навыков, у них формируется режим дня, а также необходимость совершения определенных действий.
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"Наша конечная цель – социализация ребенка", – поясняет Виктория Николаенко, директор Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Комплексный реабилитационно-образовательный центр".
Отмечается, что в отделения занятости попадают выпускники этого же учреждения, где в группах они приобретают профессиональные навыки.

"В течение двух-трех лет участник творческой мастерской овладевает двумя профессиями, выбор которых зависит от индивидуальных особенностей и возможностей. Сейчас в центре можно освоить такие специальности, как переплетчик, швея, вышивальщица и другие", – сообщает пресс-служба департамента.

При этом воспитанники занимаются не более 3,5 часа в день, а трудовая деятельность чередуется с социокультурными мероприятиями: концерты, выставки, творческие клубы. Под руководством мастера кто-то собирает пипетки, рисует или занимается сельским хозяйством. Многие ребята изготавливают отдельные элементы: один обрезает нитку, другой пришивает деталь, третий раскрашивает.

"Мы часто получаем записки "Соскучился по центру", "Хочу к вам снова", которые передают родители", – делится директор центра.

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Николаенко добавляет, что, несмотря на тяжелые нарушения, человек способен освоить теоретические и практические навыки для выполнения общественно-полезной работы.

"Когда родители забирают ребенка, они радуются изменениям: у него сформировался порядок действий при режиме дня, он замотивирован чем-то заниматься", – комментирует она.

Директор учреждения убеждена, что такую занятость необходимо не только сохранять, но и развивать по всему городу, чтобы люди с множественными нарушениями могли заниматься в группах недалеко от дома. "Труд не только сохраняет у таких ребят навыки, но и развивает человеческое достоинство. Выстроить модель сопровождаемого проживания и занятости – моя мечта", – заключила она.
 
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