https://ria.ru/20201005/invalidy-1578149151.html

Трудовая терапия: как группы занятости помогают людям с инвалидностью

Молодые люди с тяжелыми нарушениями развития успешно работают в отделениях трудовой занятости в Комплексном реабилитационно-образовательном центре Москвы... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T08:00

2020-10-05T08:00

2020-10-05T08:00

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Молодые люди с тяжелыми нарушениями развития успешно работают в отделениях трудовой занятости в Комплексном реабилитационно-образовательном центре Москвы. Многие из них вполне способны учиться, работать, заводить семью и жить самостоятельной полноценной жизнью.Пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения рассказала, чем именно в центре занимаются подопечные и почему необходимо развивать городскую сеть подобных отделений.В созданных группах занятости люди не теряют приобретенных навыков, у них формируется режим дня, а также необходимость совершения определенных действий."Наша конечная цель – социализация ребенка", – поясняет Виктория Николаенко, директор Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Комплексный реабилитационно-образовательный центр".Отмечается, что в отделения занятости попадают выпускники этого же учреждения, где в группах они приобретают профессиональные навыки.При этом воспитанники занимаются не более 3,5 часа в день, а трудовая деятельность чередуется с социокультурными мероприятиями: концерты, выставки, творческие клубы. Под руководством мастера кто-то собирает пипетки, рисует или занимается сельским хозяйством. Многие ребята изготавливают отдельные элементы: один обрезает нитку, другой пришивает деталь, третий раскрашивает.Николаенко добавляет, что, несмотря на тяжелые нарушения, человек способен освоить теоретические и практические навыки для выполнения общественно-полезной работы.Директор учреждения убеждена, что такую занятость необходимо не только сохранять, но и развивать по всему городу, чтобы люди с множественными нарушениями могли заниматься в группах недалеко от дома. "Труд не только сохраняет у таких ребят навыки, но и развивает человеческое достоинство. Выстроить модель сопровождаемого проживания и занятости – моя мечта", – заключила она.

https://ria.ru/20200928/telefon-1577792005.html

https://ria.ru/20200926/nastavnichestvo-1577756762.html

москва

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, москва