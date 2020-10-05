https://ria.ru/20201005/gospitalizatsiya-1578298116.html

После линейки в Великих Луках госпитализировали 13 школьников

Трое учеников упали в обморок во время торжественной линейки в Великих Луках, еще десятеро детей пожаловались на плохое самочувствие. Об этом сообщил... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T18:55

2020-10-05T18:55

2020-10-05T18:55

михаил ведерников

следственный комитет россии (ск рф)

псковская область

великие луки

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости</strong>. Трое учеников упали в обморок во время торжественной линейки в <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великих Луках</a>, еще десятеро детей пожаловались на плохое самочувствие. Об этом сообщил официальный Telegram-канал <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a>.Отмечалось, что трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.Глава региона <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Vedernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ведерников</a> взял инцидент под личный контроль. Он заверил, что у всех детей взяли анализы, причины случившегося выясняются. Как заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, дети учатся в разных классах. Их госпитализировали, они находятся под наблюдением врачей. Также губернатор пожелал ученикам скорейшего выздоровления, а их родителям — терпения и сил.Ведерников призвал лично писать ему в соцсетях всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся и гарантировал конфиденциальность.Следственное управление СК по региону начало проверку инцидента."Подкосились ноги"Отец потерявшей сознание школьницы раскрыл <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a> детали случившегося.Он отметил, что их семья живет рядом со школой. Мужчина слышал вой сирен скорой помощи, но не придал этому значения.Спустя некоторое время ему позвонила дочь, которая учится в восьмом классе. Она сказала, что во время линейки у нее и еще нескольких детей "подкосились ноги, и они потеряли сознание".В каретах скорой школьники уже пришли в себя.Отец девочки рассказал, что директор школы объяснила случившееся тепловым ударом. Он удивился такому заявлению, поскольку дети находились на улице и начали падать одновременно.Он уточнил, что у его дочери сейчас повышенное давление. По его словам, анализы детей направили на исследование в Псков."Плашмя упал"Одна из присутствовавших на линейке школьниц также рассказала телеканалу <a href="https://360tv.ru/" target="_blank">"360"</a> о произошедшем."Врачи сказали, что это отравление какими-то химическими веществами, но этого не может быть, так как мы ничего не ели до линейки", — приводит канал ее слова.Один из ее одноклассников потерял сознание, еще пятерым стало плохо. "Из других классов тоже падать начали. Один мальчик вообще плашмя упал", — рассказала она.Одна из пострадавших рассказала, что дети сейчас лежат в соседних палатах.Телеканал со ссылкой на учащихся школы сообщил, что в этом районе сейчас берут образцы земли.

https://ria.ru/20200918/basseyn-1577466622.html

https://ria.ru/20200918/otravlenie-1577466892.html

псковская область

великие луки

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил ведерников, следственный комитет россии (ск рф), псковская область, великие луки, происшествия