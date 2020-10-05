https://ria.ru/20201005/gospitalizatsiya-1578298116.html
После линейки в Великих Луках госпитализировали 13 школьников
Трое учеников упали в обморок во время торжественной линейки в Великих Луках, еще десятеро детей пожаловались на плохое самочувствие. Об этом сообщил... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T18:55
2020-10-05T18:55
2020-10-05T18:55
михаил ведерников
следственный комитет россии (ск рф)
псковская область
великие луки
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости</strong>. Трое учеников упали в обморок во время торжественной линейки в <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великих Луках</a>, еще десятеро детей пожаловались на плохое самочувствие. Об этом сообщил официальный Telegram-канал <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a>.Отмечалось, что трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.Глава региона <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Vedernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ведерников</a> взял инцидент под личный контроль. Он заверил, что у всех детей взяли анализы, причины случившегося выясняются. Как заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, дети учатся в разных классах. Их госпитализировали, они находятся под наблюдением врачей. Также губернатор пожелал ученикам скорейшего выздоровления, а их родителям — терпения и сил.Ведерников призвал лично писать ему в соцсетях всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся и гарантировал конфиденциальность.Следственное управление СК по региону начало проверку инцидента."Подкосились ноги"Отец потерявшей сознание школьницы раскрыл <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a> детали случившегося.Он отметил, что их семья живет рядом со школой. Мужчина слышал вой сирен скорой помощи, но не придал этому значения.Спустя некоторое время ему позвонила дочь, которая учится в восьмом классе. Она сказала, что во время линейки у нее и еще нескольких детей "подкосились ноги, и они потеряли сознание".В каретах скорой школьники уже пришли в себя.Отец девочки рассказал, что директор школы объяснила случившееся тепловым ударом. Он удивился такому заявлению, поскольку дети находились на улице и начали падать одновременно.Он уточнил, что у его дочери сейчас повышенное давление. По его словам, анализы детей направили на исследование в Псков."Плашмя упал"Одна из присутствовавших на линейке школьниц также рассказала телеканалу <a href="https://360tv.ru/" target="_blank">"360"</a> о произошедшем."Врачи сказали, что это отравление какими-то химическими веществами, но этого не может быть, так как мы ничего не ели до линейки", — приводит канал ее слова.Один из ее одноклассников потерял сознание, еще пятерым стало плохо. "Из других классов тоже падать начали. Один мальчик вообще плашмя упал", — рассказала она.Одна из пострадавших рассказала, что дети сейчас лежат в соседних палатах.Телеканал со ссылкой на учащихся школы сообщил, что в этом районе сейчас берут образцы земли.
https://ria.ru/20200918/basseyn-1577466622.html
https://ria.ru/20200918/otravlenie-1577466892.html
псковская область
великие луки
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил ведерников, следственный комитет россии (ск рф), псковская область, великие луки, происшествия
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости
. Трое учеников упали в обморок во время торжественной линейки в Великих Луках
, еще десятеро детей пожаловались на плохое самочувствие. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области
.
Отмечалось, что трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.
Глава региона Михаил Ведерников
взял инцидент под личный контроль. Он заверил, что у всех детей взяли анализы, причины случившегося выясняются.
Как заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, дети учатся в разных классах. Их госпитализировали, они находятся под наблюдением врачей.
Также губернатор пожелал ученикам скорейшего выздоровления, а их родителям — терпения и сил.
Ведерников призвал лично писать ему в соцсетях всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся и гарантировал конфиденциальность.
Следственное управление СК по региону начало проверку инцидента.
"Подкосились ноги"
Отец потерявшей сознание школьницы раскрыл РЕН ТВ
детали случившегося.
Он отметил, что их семья живет рядом со школой. Мужчина слышал вой сирен скорой помощи, но не придал этому значения.
Спустя некоторое время ему позвонила дочь, которая учится в восьмом классе. Она сказала, что во время линейки у нее и еще нескольких детей "подкосились ноги, и они потеряли сознание".
В каретах скорой школьники уже пришли в себя.
Отец девочки рассказал, что директор школы объяснила случившееся тепловым ударом. Он удивился такому заявлению, поскольку дети находились на улице и начали падать одновременно.
Он уточнил, что у его дочери сейчас повышенное давление. По его словам, анализы детей направили на исследование в Псков.
"Плашмя упал"
Одна из присутствовавших на линейке школьниц также рассказала телеканалу "360"
о произошедшем.
"Врачи сказали, что это отравление какими-то химическими веществами, но этого не может быть, так как мы ничего не ели до линейки", — приводит канал ее слова.
Один из ее одноклассников потерял сознание, еще пятерым стало плохо.
"Из других классов тоже падать начали. Один мальчик вообще плашмя упал", — рассказала она.
Одна из пострадавших рассказала, что дети сейчас лежат в соседних палатах.
Телеканал со ссылкой на учащихся школы сообщил, что в этом районе сейчас берут образцы земли.