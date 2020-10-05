Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201005/gospitalizatsiya-1578298116.html
После линейки в Великих Луках госпитализировали 13 школьников
Трое учеников упали в обморок во время торжественной линейки в Великих Луках, еще десятеро детей пожаловались на плохое самочувствие. Об этом сообщил... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T18:55
2020-10-05T18:55
михаил ведерников
следственный комитет россии (ск рф)
псковская область
великие луки
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578277639_0:108:3067:1833_1400x0_80_0_0_f28f875795fe9e84cda592a1b029e9ca.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости</strong>. Трое учеников упали в обморок во время торжественной линейки в <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великих Луках</a>, еще десятеро детей пожаловались на плохое самочувствие. Об этом сообщил официальный Telegram-канал <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a>.Отмечалось, что трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.Глава региона <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Vedernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ведерников</a> взял инцидент под личный контроль. Он заверил, что у всех детей взяли анализы, причины случившегося выясняются. Как заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, дети учатся в разных классах. Их госпитализировали, они находятся под наблюдением врачей. Также губернатор пожелал ученикам скорейшего выздоровления, а их родителям — терпения и сил.Ведерников призвал лично писать ему в соцсетях всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся и гарантировал конфиденциальность.Следственное управление СК по региону начало проверку инцидента."Подкосились ноги"Отец потерявшей сознание школьницы раскрыл <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a> детали случившегося.Он отметил, что их семья живет рядом со школой. Мужчина слышал вой сирен скорой помощи, но не придал этому значения.Спустя некоторое время ему позвонила дочь, которая учится в восьмом классе. Она сказала, что во время линейки у нее и еще нескольких детей "подкосились ноги, и они потеряли сознание".В каретах скорой школьники уже пришли в себя.Отец девочки рассказал, что директор школы объяснила случившееся тепловым ударом. Он удивился такому заявлению, поскольку дети находились на улице и начали падать одновременно.Он уточнил, что у его дочери сейчас повышенное давление. По его словам, анализы детей направили на исследование в Псков."Плашмя упал"Одна из присутствовавших на линейке школьниц также рассказала телеканалу <a href="https://360tv.ru/" target="_blank">"360"</a> о произошедшем."Врачи сказали, что это отравление какими-то химическими веществами, но этого не может быть, так как мы ничего не ели до линейки", — приводит канал ее слова.Один из ее одноклассников потерял сознание, еще пятерым стало плохо. "Из других классов тоже падать начали. Один мальчик вообще плашмя упал", — рассказала она.Одна из пострадавших рассказала, что дети сейчас лежат в соседних палатах.Телеканал со ссылкой на учащихся школы сообщил, что в этом районе сейчас берут образцы земли.
https://ria.ru/20200918/basseyn-1577466622.html
https://ria.ru/20200918/otravlenie-1577466892.html
псковская область
великие луки
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578277639_146:0:2877:2048_1400x0_80_0_0_73e8fac6b5326ebfe98943f20ce1d2f8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил ведерников, следственный комитет россии (ск рф), псковская область, великие луки, происшествия

После линейки в Великих Луках госпитализировали 13 школьников

18:55 05.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Николаенков / Перейти в фотобанкНа торжественной линейке у здания средней школы №7 имени Антона Злобина в Великих Луках
На торжественной линейке у здания средней школы №7 имени Антона Злобина в Великих Луках - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Евгений Николаенков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Трое учеников упали в обморок во время торжественной линейки в Великих Луках, еще десятеро детей пожаловались на плохое самочувствие. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.
Отмечалось, что трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.
Глава региона Михаил Ведерников взял инцидент под личный контроль. Он заверил, что у всех детей взяли анализы, причины случившегося выясняются.
Как заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, дети учатся в разных классах. Их госпитализировали, они находятся под наблюдением врачей.
Бассейн под открытым небом Чайка в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 20:38
В Петербурге дети отравились парами хлора в бассейне
Также губернатор пожелал ученикам скорейшего выздоровления, а их родителям — терпения и сил.
Ведерников призвал лично писать ему в соцсетях всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся и гарантировал конфиденциальность.
Следственное управление СК по региону начало проверку инцидента.

"Подкосились ноги"

Отец потерявшей сознание школьницы раскрыл РЕН ТВ детали случившегося.
Он отметил, что их семья живет рядом со школой. Мужчина слышал вой сирен скорой помощи, но не придал этому значения.
Спустя некоторое время ему позвонила дочь, которая учится в восьмом классе. Она сказала, что во время линейки у нее и еще нескольких детей "подкосились ноги, и они потеряли сознание".
В каретах скорой школьники уже пришли в себя.
Отец девочки рассказал, что директор школы объяснила случившееся тепловым ударом. Он удивился такому заявлению, поскольку дети находились на улице и начали падать одновременно.
Он уточнил, что у его дочери сейчас повышенное давление. По его словам, анализы детей направили на исследование в Псков.
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 20:55
Стали известны подробности отравления детей парами хлора в Петербурге

"Плашмя упал"

Одна из присутствовавших на линейке школьниц также рассказала телеканалу "360" о произошедшем.
"Врачи сказали, что это отравление какими-то химическими веществами, но этого не может быть, так как мы ничего не ели до линейки", — приводит канал ее слова.
Один из ее одноклассников потерял сознание, еще пятерым стало плохо.
"Из других классов тоже падать начали. Один мальчик вообще плашмя упал", — рассказала она.
Одна из пострадавших рассказала, что дети сейчас лежат в соседних палатах.
Телеканал со ссылкой на учащихся школы сообщил, что в этом районе сейчас берут образцы земли.
 
Обсудить0
Михаил ВедерниковСледственный комитет России (СК РФ)Псковская областьВеликие ЛукиПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49Клинт Иствуд снимется в собственном фильме
01:48Трамп покинул госпиталь после трехдневной госпитализации
01:43В Бишкеке восстановили сотовую связь
01:40Трамп пообещал вскоре вернуться к предвыборной кампании
01:37Протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Атамбаева
01:31Армения должна уйти с "оккупированных территорий", заявил Эрдоган
01:16Президент Киргизии призвал протестующих к благоразумию
01:04Протестующие в Киргизии потребовали освободить из СИЗО экс-президента
01:01Главы МИД Южной Осетии и непризнанной НКР обсудили обострение в Карабахе
01:01Пушков жестко ответил на установку памятника Горбачеву в Германии
00:54Протестующие в Бишкеке направились к зданию Госкомитета нацбезопасности
00:25Прощание с журналисткой Славиной состоится 6 октября в Нижнем Новгороде
00:22Протестующие в Киргизии прорвались в здание парламента
00:19Финский президент проинспектирует следящую за Россией разведку
00:12Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе
23:52На сотрудника дагестанской колонии завели дело из-за побега заключенных
23:31Экс-главе ОЗХО не дали выступить в Совбезе ООН
23:13Небензя обвинил Запад в использовании ОЗХО для давления в деле Навального
23:10В Москве умер 31 пациент с коронавирусом
23:01Ученые назвали новый способ заражения коронавирусом
Лента новостейМолния