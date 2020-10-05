https://ria.ru/20201005/gibkiy-televizor-1578272231.html

Первый телевизор-рулон в LG собираются продавать за 8 миллионов рублей

Компания LG Electronics представит на южнокорейском рынке первый в мире "рулонный" телевизор. Об ограниченном старте продаж гибкого LG Signature Series OLED R... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T17:18

2020-10-05T17:18

2020-10-05T17:18

риа наука

nikkei

lg electronics

южная корея

технологии

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Компания <a href="http://ria.ru/organization_LG_Electronics_RUS/" target="_blank" data-auto="true">LG Electronics</a> представит на южнокорейском рынке первый в мире "рулонный" телевизор. Об ограниченном старте продаж гибкого LG Signature Series OLED R сообщает <u><a href="https://asia.nikkei.com/Business/Electronics/LG-flexes-its-display-tech-with-100-000-rollable-TV-on-sale-this-month" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nikkei Asia</a></u>.Модель с гибкой OLED-матрицей основана на базе прототипа, показанного в 2019 году на выставке CES в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Диагональ панели достигает 65 дюймов. Производитель обещает повышенную долговечность экрана, а главным достоинством называет новизну технологии, недоступной бытовой технике китайского происхождения.Первый в мире телевизор, который можно буквально свернуть в рулон, предложат в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Корее</a> по рекордной цене — 100 000 долларов (около 8 миллионов рублей по текущему курсу). В LG называют модель демонстратором технологии и не рассчитывают на большие продажи. Выход телевизора на другие рынки пока не планируется.

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южная корея

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nikkei, lg electronics, южная корея, технологии