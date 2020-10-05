Онлайн-конференция академика Геннадия Онищенко о COVID-19
7 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию академика, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Геннадия ОНИЩЕНКО, посвященную актуальной санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и проблематике COVID-19.
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В ходе мероприятия будут прокомментированы показатели заболеваемости коронавирусом в России и в мире и действенность предпринимаемых мер, в том числе усиление контроля за использованием средств индивидуальной защиты в общественных местах. Будут рассмотрены задачи поддержания здорового образа жизни в условиях сезонного роста количества респираторно-вирусных заболеваний. Также будут освещены некоторые широко обсуждаемые вопросы: возможное введение очередного карантина для учащихся, влияние дистанционного обучения на здоровье детей и подростков, окончание туристического сезона как один из факторов роста заболеваемости и другие актуальные темы.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В ходе мероприятия будут прокомментированы показатели заболеваемости коронавирусом в России и в мире и действенность предпринимаемых мер, в том числе усиление контроля за использованием средств индивидуальной защиты в общественных местах. Будут рассмотрены задачи поддержания здорового образа жизни в условиях сезонного роста количества респираторно-вирусных заболеваний. Также будут освещены некоторые широко обсуждаемые вопросы: возможное введение очередного карантина для учащихся, влияние дистанционного обучения на здоровье детей и подростков, окончание туристического сезона как один из факторов роста заболеваемости и другие актуальные темы.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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