https://ria.ru/20201005/gennadiy-onischenko-1578258122.html

Онлайн-конференция академика Геннадия Онищенко о COVID-19

7 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию академика, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Геннадия ОНИЩЕНКО, посвященную актуальной санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и проблематике COVID-19.

2020-10-05T16:19

2020-10-05T16:19

2020-10-05T16:19

анонсы

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https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1578258122.jpg?1601903966

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201007/952928527.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br></strong>В ходе мероприятия будут прокомментированы показатели заболеваемости коронавирусом в России и в мире и действенность предпринимаемых мер, в том числе усиление контроля за использованием средств индивидуальной защиты в общественных местах. Будут рассмотрены задачи поддержания здорового образа жизни в условиях сезонного роста количества респираторно-вирусных заболеваний. Также будут освещены некоторые широко обсуждаемые вопросы: возможное введение очередного карантина для учащихся, влияние дистанционного обучения на здоровье детей и подростков, окончание туристического сезона как один из факторов роста заболеваемости и другие актуальные темы.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы