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https://ria.ru/20201005/finansirovanie-1578226339.html
Корпорация МСП помогла стартапам привлечь 8,3 млрд рублей с начала года
Корпорация МСП по итогам трех кварталов 2020 года выдала стартап-проектам гарантии на 3,5 миллиарда рублей, что позволило им привлечь финансирование на сумму... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:00
2020-10-05T14:00
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Корпорация МСП по итогам трех кварталов 2020 года выдала стартап-проектам гарантии на 3,5 миллиарда рублей, что позволило им привлечь финансирование на сумму 8,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба корпорации.С начала года <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорация МСП</a> одобрила и выдала 25 гарантий 22 субъектам МСП, реализующим стартап-проекты. Всего же за период с 2017 по 2020 год корпорацией было выдано 75 гарантий 58 стартап-проектам на общую сумму около 11,8 миллиарда рублей, что позволило им привлечь более 23,3 миллиарда рублей. В настоящее время в работе у корпорации находятся 20 стартап-проектов с общим объемом гарантийной поддержки более 3,8 миллиарда рублей. Запланированный объем гарантийной поддержки стартапов в 2020 году — не менее 3,6 миллиарда рублей.Отмечается, что 57% от общего объема финансирования стартапов под гарантию пришлось на дочерний банк Корпорации — МСП Банк. За три квартала 2020 года банк заключил 20 кредитных договоров с 15 субъектами МСП, реализующими стартап-проекты, на общую сумму более 5 миллиардов рублей. Всего за период с 2017 года по 2020 год МСП Банком заключено 59 таких договоров с 38 реализующими стартап-проекты субъектами МСП на общую сумму около 18 миллиардов рублей.Как уточняют в пресс-службе, финансовая поддержка субъектов МСП, реализующих инновационные и (или) высокотехнологичные проекты, является одним из приоритетных направлений деятельности Корпорации МСП. Для этих целей корпорация разработала специальный гарантийный продукт "Прямая гарантия для стартапов", в рамках которого предоставляет независимые гарантии с повышенным уровнем покрытия (до 100% от суммы основного долга по кредиту), что позволяет организациям-партнерам снизить кредитные риски и минимизировать резерв на возможные потери по кредитам и займам, предоставленным стартап-проектам.
https://ria.ru/20200619/1573180918.html
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

Корпорация МСП помогла стартапам привлечь 8,3 млрд рублей с начала года

14:00 05.10.2020
 
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Корпорация МСП по итогам трех кварталов 2020 года выдала стартап-проектам гарантии на 3,5 миллиарда рублей, что позволило им привлечь финансирование на сумму 8,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба корпорации.
С начала года Корпорация МСП одобрила и выдала 25 гарантий 22 субъектам МСП, реализующим стартап-проекты. Всего же за период с 2017 по 2020 год корпорацией было выдано 75 гарантий 58 стартап-проектам на общую сумму около 11,8 миллиарда рублей, что позволило им привлечь более 23,3 миллиарда рублей.
В настоящее время в работе у корпорации находятся 20 стартап-проектов с общим объемом гарантийной поддержки более 3,8 миллиарда рублей. Запланированный объем гарантийной поддержки стартапов в 2020 году — не менее 3,6 миллиарда рублей.
Отмечается, что 57% от общего объема финансирования стартапов под гарантию пришлось на дочерний банк Корпорации — МСП Банк. За три квартала 2020 года банк заключил 20 кредитных договоров с 15 субъектами МСП, реализующими стартап-проекты, на общую сумму более 5 миллиардов рублей. Всего за период с 2017 года по 2020 год МСП Банком заключено 59 таких договоров с 38 реализующими стартап-проекты субъектами МСП на общую сумму около 18 миллиардов рублей.
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 19.06.2020
19 июня, 12:57
МСП Банк улучшил условия выдачи беспроцентных зарплатных кредитов
Как уточняют в пресс-службе, финансовая поддержка субъектов МСП, реализующих инновационные и (или) высокотехнологичные проекты, является одним из приоритетных направлений деятельности Корпорации МСП. Для этих целей корпорация разработала специальный гарантийный продукт "Прямая гарантия для стартапов", в рамках которого предоставляет независимые гарантии с повышенным уровнем покрытия (до 100% от суммы основного долга по кредиту), что позволяет организациям-партнерам снизить кредитные риски и минимизировать резерв на возможные потери по кредитам и займам, предоставленным стартап-проектам.
 
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Корпорация МСПМСП БанкНовости компаний - Экономика
 
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