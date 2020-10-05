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Онлайн-конференция в преддверии премьеры фильма "Парадоксы" Г. Куценко
9 октября в 15.30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию в преддверии премьеры фильма "Парадоксы" режиссера Гоши Куценко.
2020-10-05T17:51
2020-10-05T17:51
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201009/952928790.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- автор сценария,&nbsp;режиссер, актер Гоша КУЦЕНКО;<br>- авторы сценария и режиссеры Михаил ПОЛЯКОВ,&nbsp;Ирина СЕМУШКИНА и Иван НИКИТИН;<br>- актер Александр БОРИСОВ;<br>- композитор Руслан ЛУКЬЯНОВ;<br>- генеральный директор компании "СБ&nbsp;Фильм" Сергей СОРОЧКИН.<br><br>Премьера народной&nbsp;комедия&nbsp;"Парадоксы"&nbsp;состоится 9&nbsp;октября, а в российский прокат картина выйдет&nbsp;15 октября.&nbsp;Самая пикантная отечественная комедия осени&nbsp;представляет собой альманах, состоящий из нескольких историй, которые связаны одной общей идеей&nbsp;–&nbsp;парадоксальность мира, в котором мы существуем, непредсказуемость человеческой натуры, абсурдность наших поступков.&nbsp;В ходе мероприятия будет показан&nbsp;небольшой&nbsp;сюжет из фильма.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция в преддверии премьеры фильма "Парадоксы" Г. Куценко

17:51 05.10.2020
 
Читать ria.ru в
9 октября в 15.30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию в преддверии премьеры фильма "Парадоксы" режиссера Гоши Куценко.
Задать вопрос

Участники:
- автор сценария, режиссер, актер Гоша КУЦЕНКО;
- авторы сценария и режиссеры Михаил ПОЛЯКОВ, Ирина СЕМУШКИНА и Иван НИКИТИН;
- актер Александр БОРИСОВ;
- композитор Руслан ЛУКЬЯНОВ;
- генеральный директор компании "СБ Фильм" Сергей СОРОЧКИН.

Премьера народной комедия "Парадоксы" состоится 9 октября, а в российский прокат картина выйдет 15 октября. Самая пикантная отечественная комедия осени представляет собой альманах, состоящий из нескольких историй, которые связаны одной общей идеей – парадоксальность мира, в котором мы существуем, непредсказуемость человеческой натуры, абсурдность наших поступков. В ходе мероприятия будет показан небольшой сюжет из фильма.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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