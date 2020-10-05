Онлайн-конференция в преддверии премьеры фильма "Парадоксы" Г. Куценко
9 октября в 15.30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию в преддверии премьеры фильма "Парадоксы" режиссера Гоши Куценко.
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Участники:
- автор сценария, режиссер, актер Гоша КУЦЕНКО;
- авторы сценария и режиссеры Михаил ПОЛЯКОВ, Ирина СЕМУШКИНА и Иван НИКИТИН;
- актер Александр БОРИСОВ;
- композитор Руслан ЛУКЬЯНОВ;
- генеральный директор компании "СБ Фильм" Сергей СОРОЧКИН.
Премьера народной комедия "Парадоксы" состоится 9 октября, а в российский прокат картина выйдет 15 октября. Самая пикантная отечественная комедия осени представляет собой альманах, состоящий из нескольких историй, которые связаны одной общей идеей – парадоксальность мира, в котором мы существуем, непредсказуемость человеческой натуры, абсурдность наших поступков. В ходе мероприятия будет показан небольшой сюжет из фильма.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- автор сценария, режиссер, актер Гоша КУЦЕНКО;
- авторы сценария и режиссеры Михаил ПОЛЯКОВ, Ирина СЕМУШКИНА и Иван НИКИТИН;
- актер Александр БОРИСОВ;
- композитор Руслан ЛУКЬЯНОВ;
- генеральный директор компании "СБ Фильм" Сергей СОРОЧКИН.
Премьера народной комедия "Парадоксы" состоится 9 октября, а в российский прокат картина выйдет 15 октября. Самая пикантная отечественная комедия осени представляет собой альманах, состоящий из нескольких историй, которые связаны одной общей идеей – парадоксальность мира, в котором мы существуем, непредсказуемость человеческой натуры, абсурдность наших поступков. В ходе мероприятия будет показан небольшой сюжет из фильма.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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