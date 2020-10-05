https://ria.ru/20201005/film-paradoksy-1578281966.html

Онлайн-конференция в преддверии премьеры фильма "Парадоксы" Г. Куценко

9 октября в 15.30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию в преддверии премьеры фильма "Парадоксы" режиссера Гоши Куценко.

2020-10-05T17:51

2020-10-05T17:51

2020-10-05T17:51

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201009/952928790.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- автор сценария, режиссер, актер Гоша КУЦЕНКО;<br>- авторы сценария и режиссеры Михаил ПОЛЯКОВ, Ирина СЕМУШКИНА и Иван НИКИТИН;<br>- актер Александр БОРИСОВ;<br>- композитор Руслан ЛУКЬЯНОВ;<br>- генеральный директор компании "СБ Фильм" Сергей СОРОЧКИН.<br><br>Премьера народной комедия "Парадоксы" состоится 9 октября, а в российский прокат картина выйдет 15 октября. Самая пикантная отечественная комедия осени представляет собой альманах, состоящий из нескольких историй, которые связаны одной общей идеей – парадоксальность мира, в котором мы существуем, непредсказуемость человеческой натуры, абсурдность наших поступков. В ходе мероприятия будет показан небольшой сюжет из фильма.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы