https://ria.ru/20201005/evakuatsiya-1578202036.html

В Новосибирске 16 человек эвакуировали из детсада из-за пожара

Подоконник загорелся рано утром в понедельник детском саду в Новосибирске, из здания пришлось эвакуировать 16 человек, в том числе троих детей, сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T08:17

2020-10-05T08:17

2020-10-05T08:17

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости.</strong> Подоконник загорелся рано утром в понедельник детском саду в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a>, из здания пришлось эвакуировать 16 человек, в том числе троих детей, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.Первое подразделение пожарных прибыло на место через пять минут. В одном из кабинетов на втором этаже горел подоконник. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 16 человек: десять работников детского сада, трое детей и трое взрослых."В 07.42 (3.42 мск) пожар был ликвидирован на площади два квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. На месте работали 37 человек и десять единиц техники", - сообщили в главке.

https://realty.ria.ru/20200925/evakuatsya-1577777808.html

новосибирск

новосибирская область

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, новосибирская область, происшествия