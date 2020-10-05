Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201005/evakuatsiya-1578202036.html
В Новосибирске 16 человек эвакуировали из детсада из-за пожара
Подоконник загорелся рано утром в понедельник детском саду в Новосибирске, из здания пришлось эвакуировать 16 человек, в том числе троих детей, сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T08:17
2020-10-05T08:17
новосибирск
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576272269_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_fe3b52d16b9a66dccb7a6499df2d311a.jpg
<strong>НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости.</strong> Подоконник загорелся рано утром в понедельник детском саду в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a>, из здания пришлось эвакуировать 16 человек, в том числе троих детей, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.Первое подразделение пожарных прибыло на место через пять минут. В одном из кабинетов на втором этаже горел подоконник. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 16 человек: десять работников детского сада, трое детей и трое взрослых."В 07.42 (3.42 мск) пожар был ликвидирован на площади два квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. На месте работали 37 человек и десять единиц техники", - сообщили в главке.
https://realty.ria.ru/20200925/evakuatsya-1577777808.html
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576272269_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4b58dc0571931a011fdd879239ab3289.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новосибирск, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске 16 человек эвакуировали из детсада из-за пожара

08:17 05.10.2020
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкРазвивающие игрушки
Развивающие игрушки - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости. Подоконник загорелся рано утром в понедельник детском саду в Новосибирске, из здания пришлось эвакуировать 16 человек, в том числе троих детей, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.
"В 07.21 (3.21 мск) 5 октября в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании в двухэтажном здании детского сада № 2 по улице Тимакова. Пожару автоматически был присвоен третий ранг сложности", - говорится в сообщении.
Первое подразделение пожарных прибыло на место через пять минут. В одном из кабинетов на втором этаже горел подоконник. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 16 человек: десять работников детского сада, трое детей и трое взрослых.
"В 07.42 (3.42 мск) пожар был ликвидирован на площади два квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. На месте работали 37 человек и десять единиц техники", - сообщили в главке.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 16:01
Тренировки по эвакуации людей из ТЦ будут проходить раз в полгода
 
Обсудить0
НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08Омская прокуратура ищет источник слива чёрной жидкости в Иртыш
10:08Сбросившая 55 килограммов женщина дала три простых совета для похудения
10:08Мелодрама "Стрельцов" возглавила прокат в России вторые выходные подряд
10:04Маас заявил о негативном влиянии пандемии на переговоры по Brexit
10:03В Азербайджане заявили об обстреле трех городов со стороны Армении
09:58Карабах не исключил ответных ударов по военным объектам Азербайджана
09:51В Воронежской области потушили один из крупных природных пожаров
09:51Мишустин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:49Армения заявила о новом наступлении Азербайджана на юге Карабаха
09:44Кузнецова призвала обеспечить школы экспертами по борьбе с буллингом
09:33Ереван заявил, что Баку интенсивно обстреливает Степанакерт
09:29В Степанакерте прогремела серия взрывов
09:29Азербайджан заявил о запуске ракет с территории Армении
09:26Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:25РБК: СК завел дело на банкира Ананьева о даче взяток чиновникам ПФР
09:19Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:18В России провели более 48 миллионов тестов на COVID-19
09:11Центральный аппарат СК изучит данные о гибели животных на Камчатке
09:07Экипаж МКС предложил поискать утечку воздуха с помощью стетоскопа
09:05Степанакерт под обстрелами превращается в город-призрак
Лента новостейМолния