https://ria.ru/20201005/energetika-1578219719.html

Лавров рассказал о рисках политизации сотрудничества в энергетике

Политизация энергетического сотрудничества нанесет удар по основам европейской безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:24

2020-10-05T13:24

2020-10-05T13:24

allseas

северный поток — 2

балтийское море

ассоциация европейского бизнеса

сергей лавров

сша

украина

экономика

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Политизация энергетического сотрудничества нанесет удар по основам европейской безопасности, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."То, что будет подрываться конкурентоспособность целых секторов европейской промышленности из-за повышения издержек на более дорогой газ, конечно же, американцев не то что не волнует, а просто устраивает. Поэтому политизация энергетического сотрудничества - это и очередной удар по основам того, что мы называем европейской безопасностью", - сказал министр перед началом встречи с членами <a href="http://ria.ru/organization_Associacija_evropejjskogo_biznesa/" target="_blank" data-auto="true">Ассоциации европейского бизнеса</a> в России."<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Против проекта активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> и ряд европейских стран.США в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода, а работы по укладке труб "Северного потока 2" в водах <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a> так и не начались. При этом сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.

https://ria.ru/20200817/1575785374.html

балтийское море

сша

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, северный поток — 2, балтийское море, ассоциация европейского бизнеса, сергей лавров, сша, украина, экономика