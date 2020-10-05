https://ria.ru/20201005/ekzoplanety-1578211032.html

Астрономы нашли планеты с условиями для жизни лучше, чем на Земле

В космосе есть планеты, которые подходят для жизни гораздо больше, чем Земля. К такому выводу пришли американские и немецкие астробиологи. Результаты... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:41

2020-10-05T11:41

2020-10-05T11:50

риа наука

земля

космос - риа наука

европейское космическое агентство

наса

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>В космосе есть планеты, которые подходят для жизни гораздо больше, чем Земля. К такому выводу пришли американские и немецкие астробиологи. Результаты исследования <a href="https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ast.2019.2161" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Astrobiology.Исследователи собрали данные о температуре, влажности и других факторах среды для 4,5 тысячи известных экзопланет и выделили среди них 24, которые немного старше, больше, теплее и, возможно, более влажные, чем Земля, а также вращаются вокруг медленно меняющихся звезд с большей продолжительностью жизни, чем наше Солнце. По мнению авторов, на таких планетах, которым они дали условное название потенциально "сверхобитаемых", жизнь имела больше возможностей развиться до высших форм, чем на Земле.Все эти 24 планеты находятся на расстоянии более ста световых лет от нас, и в будущем их можно будет изучить с помощью космических телескопов <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> "Джеймс Уэбб" и LUVIOR, а также PLATO <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskoe_kosmicheskoe_agentstvo/" target="_blank" data-auto="true">Европейского космического агентства</a>.Из Кеплеровского архива звезд авторы выбрали планетно-звездные системы с планетами земного типа, находящимися в обитаемой зоне жидкой воды. При этом исследователей в первую очередь интересовали звезды G-типа — того же спектрального класса, что и Солнце, а также более долгоживущие карликовые звезды К-класса.Дело в том, что у G-звезд относительно короткий срок жизни — менее десяти миллиардов лет. Учитывая то, что на появление сложной жизни на Земле потребовалось почти четыре миллиарда лет, у многих звезд, похожих на Солнце, могло закончиться топливо еще до появления сложных форм.К-звезды несколько холоднее, менее массивные и менее яркие, чем наше Солнце, но живут дольше — от 20 до 70 миллиардов лет. Это значит, что жизнь на вращающихся вокруг них планетах имеет больше времени для развития. Оптимальный период, по мнению авторов, — от пяти до восьми миллиардов лет: после этого, скорее всего, иссякнет внутреннее геотермальное тепло планет и исчезнет их защитное магнитное поле.Размер и масса тоже имеют значение. Ученые считают, что больше подходят для жизни планеты, которые процентов на десять-пятьдесят больше Земли. Они дольше будут сохранять внутренний нагрев за счет радиоактивного распада, а также дольше удерживать атмосферу за счет более сильной гравитации.По мнению авторов, жизни также легче развиться в условиях повышенной влажности и немного более высокой — примерно на пять градусов Цельсия — температуры, чем на Земле. В качестве доказательства они приводят тот факт, что зоны тропических лесов обладают значительно большим биологическим разнообразием, чем более холодные или засушливые районы.Авторы отмечают, что отнесение планет к категории "сверхобитаемых" не означает, что на этих планетах определенно есть жизнь, просто условия на них — благоприятные для развития сложной жизни.

https://ria.ru/20200131/1564097963.html

https://ria.ru/20200127/1563930651.html

vldchb Американцы нашли - молодцы! Теперь всех американцев на эти планеты! Насточертели уже... 318

nakιs Kamakιs Мировая элита ищет куда слинять? 301

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земля

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос - риа наука, европейское космическое агентство, наса