https://ria.ru/20201005/diagnostika-1578205777.html

Мурашко рассказал, как COVID-19 помогает выявлять онкозаболевания

Большое количество КТ-исследований легких, которые проводились в период пандемии, позволило диагностировать не только связанные с COVID-19 процессы, но и... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T10:21

2020-10-05T10:21

2020-10-05T10:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

михаил мурашко

общество

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<strong>ОРСК (Оренбургская область), 5 окт - РИА Новости.</strong> Большое количество КТ-исследований легких, которые проводились в период пандемии, позволило диагностировать не только связанные с COVID-19 процессы, но и выявить большее число онкозаболеваний, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, михаил мурашко, общество