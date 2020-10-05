https://ria.ru/20201005/chasy-xiaomi-1578297290.html

"Дочка" Xiaomi привезла в Россию умные часы в стиле ретро

Подразделение Xiaomi Huami, которое занимается разработкой носимой электроникой, представило в России смарт-часы. Новинка получила название Amazfit Neo,... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T18:46

2020-10-05T18:46

2020-10-05T18:46

риа наука

xiaomi inc

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Подразделение Xiaomi Huami, которое занимается разработкой носимой электроникой, представило в России смарт-часы. Новинка получила название Amazfit Neo, сообщает производитель.Корпус гаджета полностью выполнен из пластика и напоминает модели наручных часов конца прошлого века. Но начинка в них современная, например, есть оптический датчик BioTracker PPG, способный контролировать сердечный ритм в режиме 24/7. В часах использована система оценки состояния здоровья PAI, есть и отслеживание фазы сна.В Amazfit Neo использован монохромный 1,2-дюймовый STN-дисплей. На нем отображается не только время, но и количество пройденных шагов и уведомления со смартфона. Плюсом такого экрана является то, что он отлично читается даже под прямыми солнечными лучами.Как обещает производитель, умные часы способны проработать до 28 дней на одном заряде. Модель доступна в трех цветах по цене 2990 рублей.

https://ria.ru/20200930/xiaomi-mi-10t-pro-1578009213.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, гаджеты, технологии