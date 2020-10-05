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https://ria.ru/20201005/chasy-xiaomi-1578297290.html
"Дочка" Xiaomi привезла в Россию умные часы в стиле ретро
Подразделение Xiaomi Huami, которое занимается разработкой носимой электроникой, представило в России смарт-часы. Новинка получила название Amazfit Neo,... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T18:46
2020-10-05T18:46
риа наука
xiaomi inc
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Подразделение Xiaomi Huami, которое занимается разработкой носимой электроникой, представило в России смарт-часы. Новинка получила название Amazfit Neo, сообщает производитель.Корпус гаджета полностью выполнен из пластика и напоминает модели наручных часов конца прошлого века. Но начинка в них современная, например, есть оптический датчик BioTracker PPG, способный контролировать сердечный ритм в режиме 24/7. В часах использована система оценки состояния здоровья PAI, есть и отслеживание фазы сна.В Amazfit Neo использован монохромный 1,2-дюймовый STN-дисплей. На нем отображается не только время, но и количество пройденных шагов и уведомления со смартфона. Плюсом такого экрана является то, что он отлично читается даже под прямыми солнечными лучами.Как обещает производитель, умные часы способны проработать до 28 дней на одном заряде. Модель доступна в трех цветах по цене 2990 рублей.
https://ria.ru/20200930/xiaomi-mi-10t-pro-1578009213.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
xiaomi inc, гаджеты, технологии

"Дочка" Xiaomi привезла в Россию умные часы в стиле ретро

18:46 05.10.2020
 
© XiaomiAmazfit Neo
Amazfit Neo - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Подразделение Xiaomi Huami, которое занимается разработкой носимой электроникой, представило в России смарт-часы. Новинка получила название Amazfit Neo, сообщает производитель.
Корпус гаджета полностью выполнен из пластика и напоминает модели наручных часов конца прошлого века. Но начинка в них современная, например, есть оптический датчик BioTracker PPG, способный контролировать сердечный ритм в режиме 24/7. В часах использована система оценки состояния здоровья PAI, есть и отслеживание фазы сна.
Xiaomi 10T Pro - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 16:19РИА Наука
Смартфон Xiaomi 10T Pro получил камеру с гигантским разрешением
В Amazfit Neo использован монохромный 1,2-дюймовый STN-дисплей. На нем отображается не только время, но и количество пройденных шагов и уведомления со смартфона. Плюсом такого экрана является то, что он отлично читается даже под прямыми солнечными лучами.
Как обещает производитель, умные часы способны проработать до 28 дней на одном заряде. Модель доступна в трех цветах по цене 2990 рублей.
 
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РИА НаукаXiaomi IncгаджетыТехнологии
 
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