https://ria.ru/20201005/brexit-1578205134.html

Маас заявил о негативном влиянии пандемии на переговоры по Brexit

Пандемия коронавируса усложнила переговоры с Великобританией о Brexit, многие вопросы еще открыты, но в ЕС стремятся к достижению соглашения - Маас РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T10:04

2020-10-05T10:04

2020-10-05T10:04

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

выход британии из евросоюза

хайко маас

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155775/92/1557759270_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_153971a1c198f47a2078c9e37b5830e0.jpg

Пандемия коронавируса усложнила переговоры с Великобританией о Brexit, многие вопросы еще открыты, но в ЕС стремятся к достижению соглашения - МаасРИА Новости <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, выход британии из евросоюза, хайко маас, великобритания, в мире