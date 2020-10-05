https://ria.ru/20201005/brexit-1578205134.html
Маас заявил о негативном влиянии пандемии на переговоры по Brexit
Пандемия коронавируса усложнила переговоры с Великобританией о Brexit, многие вопросы еще открыты, но в ЕС стремятся к достижению соглашения - Маас РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T10:04
2020-10-05T10:04
2020-10-05T10:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
выход британии из евросоюза
хайко маас
великобритания
в мире
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Пандемия коронавируса усложнила переговоры с Великобританией о Brexit, многие вопросы еще открыты, но в ЕС стремятся к достижению соглашения - МаасРИА Новости <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
великобритания
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, выход британии из евросоюза, хайко маас, великобритания, в мире