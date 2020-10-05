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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/brexit-1578205134.html
Маас заявил о негативном влиянии пандемии на переговоры по Brexit
Пандемия коронавируса усложнила переговоры с Великобританией о Brexit, многие вопросы еще открыты, но в ЕС стремятся к достижению соглашения - Маас РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T10:04
2020-10-05T10:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
выход британии из евросоюза
хайко маас
великобритания
в мире
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коронавирус covid-19, выход британии из евросоюза, хайко маас, великобритания, в мире
Материал дополняется

Маас заявил о негативном влиянии пандемии на переговоры по Brexit

10:04 05.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Пандемия коронавируса усложнила переговоры с Великобританией о Brexit, многие вопросы еще открыты, но в ЕС стремятся к достижению соглашения - Маас
РИА Новости
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Выход Британии из ЕвросоюзаХайко МаасВеликобританияВ мире
 
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