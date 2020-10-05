https://ria.ru/20201005/belorussiya-1578326276.html

Страны ЕС отзывают часть послов в Белоруссии

Часть послов стран Евросоюза в Белоруссии отзываются на консультации, сообщал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T22:56

2020-10-05T22:56

2020-10-05T22:56

протесты в белоруссии

евросоюз

польша

белоруссия

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Часть послов стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> отзываются на консультации, сообщал министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> Збигнев Рау.<a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> 2 октября сообщил, что Польше и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a> предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в стране – с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Послы Белоруссии в Польше и Литве отозваны в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> для консультаций. Как заявляли в МИД, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС, которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии. В тот же день МИД Литвы и Польши заявили, что не будут отзывать своих послов в Минске для консультаций. <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюс</a> также заявил, что не будет сокращать дипломатическое присутствие."По согласованию с EEAS (Европейская служба внешних связей) и странами-членами ЕС мы приняли решение отозвать на консультации часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь", - написал Рау в своем <a href="https://twitter.com/rauzbigniew" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Twitter</a>.При этом он не уточнил, отзывается ли на консультации посол Польши в Белоруссии.Ранее об отзыве своего посла в Белоруссии на консультации сообщил <a href="http://ria.ru/organization_MID_Litvy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Литвы</a>. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html

Ak Ak А что только часть- отзовите всех своих послов и забудьте про эту гордую и независимую от вас страну. 15

2

польша

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, польша, белоруссия, в мире