https://ria.ru/20201005/belorussiya-1578217729.html

В Белоруссии на акциях протеста в воскресенье задержали 317 человек

Порядка 10 тысяч человек участвовали в несанкционированной акции протеста в Минске в воскресенье, в остальных регионах Белоруссии акции были немногочисленными,... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:59

2020-10-05T12:59

2020-10-05T13:34

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578190638_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_aa01874e923491dba06dbf411da4fd08.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Порядка 10 тысяч человек участвовали в несанкционированной акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в воскресенье, в остальных регионах Белоруссии акции были немногочисленными, по всей республике задержаны 317 человек, сообщили в МВД страны."Четвертого октября в стране зафиксировано 10 протестных акций. Во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны (от 20 до 100 человек). МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", - говорится в сообщении, размещенном в <a href="https://t.me/s/pressmvd" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> пресс-секретаря <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольги Чемодановой.Там отмечается, что в Минске протестующие проследовали двумя колоннами по проспекту Машерова в сторону улицы Кальварийской и по проспекту Победителей в сторону улицы Немига. "Поддавшись призывам некоторых телеграмм-каналов, часть граждан подошла к зданию ЦИП ГУВД Мингорисполкома, расположенному по 1-му пер. Окрестина. Примерно в 17.30 (совпадает с мск) протестующие объединились и продолжили движение по проспекту Дзержинского в направлении МКАД. К 18.30 несанкционированная акция завершилась", - говорится в сообщении."Общее количество участников протеста составило около 10 тысяч человек", - отметили в МВД.Также в МВД объяснили применение против протестующих спецсредств."В Минске в отношении агрессивно настроенных граждан, которые в нарушение ПДД выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта, применялись водометы. В <a href="http://ria.ru/location_Vitsyebsk/" target="_blank" data-auto="true">Витебске</a> для оттеснения толпы, которая пыталась отбить задержанного, а в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> для задержания пьяного протестующего, который оказал неповиновение милиционерам, применялся газ", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

3

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Применение водометов на акции протеста в Минске Кадры с применением водометов на акции протеста в Минске 2020-10-05T12:59 true PT0M30S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире