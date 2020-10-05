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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201005/belorussiya-1578217729.html
В Белоруссии на акциях протеста в воскресенье задержали 317 человек
Порядка 10 тысяч человек участвовали в несанкционированной акции протеста в Минске в воскресенье, в остальных регионах Белоруссии акции были немногочисленными,... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:59
2020-10-05T13:34
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Порядка 10 тысяч человек участвовали в несанкционированной акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в воскресенье, в остальных регионах Белоруссии акции были немногочисленными, по всей республике задержаны 317 человек, сообщили в МВД страны."Четвертого октября в стране зафиксировано 10 протестных акций. Во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны (от 20 до 100 человек). МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", - говорится в сообщении, размещенном в <a href="https://t.me/s/pressmvd" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> пресс-секретаря <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольги Чемодановой.Там отмечается, что в Минске протестующие проследовали двумя колоннами по проспекту Машерова в сторону улицы Кальварийской и по проспекту Победителей в сторону улицы Немига. "Поддавшись призывам некоторых телеграмм-каналов, часть граждан подошла к зданию ЦИП ГУВД Мингорисполкома, расположенному по 1-му пер. Окрестина. Примерно в 17.30 (совпадает с мск) протестующие объединились и продолжили движение по проспекту Дзержинского в направлении МКАД. К 18.30 несанкционированная акция завершилась", - говорится в сообщении."Общее количество участников протеста составило около 10 тысяч человек", - отметили в МВД.Также в МВД объяснили применение против протестующих спецсредств."В Минске в отношении агрессивно настроенных граждан, которые в нарушение ПДД выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта, применялись водометы. В <a href="http://ria.ru/location_Vitsyebsk/" target="_blank" data-auto="true">Витебске</a> для оттеснения толпы, которая пыталась отбить задержанного, а в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> для задержания пьяного протестующего, который оказал неповиновение милиционерам, применялся газ", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
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Применение водометов на акции протеста в Минске
Кадры с применением водометов на акции протеста в Минске
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мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии на акциях протеста в воскресенье задержали 317 человек

12:59 05.10.2020 (обновлено: 13:34 05.10.2020)
 
© REUTERS / StringerВо время акции протеста в Минске. 4 октября 2020
Во время акции протеста в Минске. 4 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Порядка 10 тысяч человек участвовали в несанкционированной акции протеста в Минске в воскресенье, в остальных регионах Белоруссии акции были немногочисленными, по всей республике задержаны 317 человек, сообщили в МВД страны.
"Четвертого октября в стране зафиксировано 10 протестных акций. Во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны (от 20 до 100 человек). МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.
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Там отмечается, что в Минске протестующие проследовали двумя колоннами по проспекту Машерова в сторону улицы Кальварийской и по проспекту Победителей в сторону улицы Немига. "Поддавшись призывам некоторых телеграмм-каналов, часть граждан подошла к зданию ЦИП ГУВД Мингорисполкома, расположенному по 1-му пер. Окрестина. Примерно в 17.30 (совпадает с мск) протестующие объединились и продолжили движение по проспекту Дзержинского в направлении МКАД. К 18.30 несанкционированная акция завершилась", - говорится в сообщении.
"Общее количество участников протеста составило около 10 тысяч человек", - отметили в МВД.
"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 317 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 258 человек", - говорится в сообщении.
Также в МВД объяснили применение против протестующих спецсредств.
"В Минске в отношении агрессивно настроенных граждан, которые в нарушение ПДД выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта, применялись водометы. В Витебске для оттеснения толпы, которая пыталась отбить задержанного, а в Гродно для задержания пьяного протестующего, который оказал неповиновение милиционерам, применялся газ", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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