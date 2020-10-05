В Белоруссии на акциях протеста в воскресенье задержали 317 человек
12:59 05.10.2020 (обновлено: 13:34 05.10.2020)
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Порядка 10 тысяч человек участвовали в несанкционированной акции протеста в Минске в воскресенье, в остальных регионах Белоруссии акции были немногочисленными, по всей республике задержаны 317 человек, сообщили в МВД страны.
"Четвертого октября в стране зафиксировано 10 протестных акций. Во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны (от 20 до 100 человек). МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.
Там отмечается, что в Минске протестующие проследовали двумя колоннами по проспекту Машерова в сторону улицы Кальварийской и по проспекту Победителей в сторону улицы Немига. "Поддавшись призывам некоторых телеграмм-каналов, часть граждан подошла к зданию ЦИП ГУВД Мингорисполкома, расположенному по 1-му пер. Окрестина. Примерно в 17.30 (совпадает с мск) протестующие объединились и продолжили движение по проспекту Дзержинского в направлении МКАД. К 18.30 несанкционированная акция завершилась", - говорится в сообщении.
"Общее количество участников протеста составило около 10 тысяч человек", - отметили в МВД.
"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 317 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 258 человек", - говорится в сообщении.
Также в МВД объяснили применение против протестующих спецсредств.
"В Минске в отношении агрессивно настроенных граждан, которые в нарушение ПДД выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта, применялись водометы. В Витебске для оттеснения толпы, которая пыталась отбить задержанного, а в Гродно для задержания пьяного протестующего, который оказал неповиновение милиционерам, применялся газ", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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