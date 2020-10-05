https://ria.ru/20201005/belorussiya-1578211169.html

Источник: ГосТВ Белоруссии изменило названия Украины, Польши и Литвы

Белорусский государственный телеканал СТВ в своих сюжетах начал по-новому называть Украину, Польшу и Литву, это связано с политикой, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:39

2020-10-05T11:39

2020-10-05T12:22

протесты в белоруссии

дмитрий кулеба

александр лукашенко

мид украины

мид белоруссии

чехия

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Белорусский государственный телеканал СТВ в своих сюжетах начал по-новому называть <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>, Польшу и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>, это связано с политикой, сообщил РИА Новости в понедельник источник в телевизионных кругах.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехию</a>, Литву и Украину.По его словам, это связано с позицией, которую заняли Польша, Литва и Украина относительно выборов президента Белоруссии. Ранее СТВ в своем эфире показывало сюжеты про эти три страны, в которых присутствуют соответствующие подписи.В приемной СТВ на просьбу прокомментировать эту ситуацию РИА Новости заявили, что пока оставляют ее без комментариев.МИД Украины после проведения инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом. При этом глава украинского внешнеполитического ведомства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> проинформировал, что Киев в официальном общении будет обращаться к Лукашенко по имени, без использования формулировок "нелегитимный" или "незаконно избранный президент".МИД Белоруссии 2 октября сообщил, что Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии - с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Послы Белоруссии в Польше и Литве отозваны в Минск для консультаций. Как заявляли в МИД, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС, которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201002/diplomaty-1578127538.html

https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578126079.html

Александр К. Поддерживаю! И вообще надо их называть бывшими царскими российскими губерниями.. Типа того что не достойны называться полноценными государствами))) 553

gigant0009 Их Пётр Первый Выкупил за золото, так что, земли эти исконно русские. А они проживают на наших землях, при чем не платят за неё. Предлагаю называть эти земли временно оккупированые чухонцами. 512

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чехия

белоруссия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий кулеба, александр лукашенко, мид украины, мид белоруссии, чехия, белоруссия, сша, в мире