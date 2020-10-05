https://ria.ru/20201005/aviatsiya-1578274787.html

В Калужской области начала работать санитарная авиация

Санитарная авиация, позволяющая доставлять тяжело больных пациентов в больницу в три-четыре раза быстрее, чем машиной скорой помощи, начала работать в Калужской РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T17:27

2020-10-05T17:27

2020-10-05T17:27

калужская область

владислав шапша

здоровье - общество

калужская область

общество

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<strong>КАЛУГА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Санитарная авиация, позволяющая доставлять тяжело больных пациентов в больницу в три-четыре раза быстрее, чем машиной скорой помощи, начала работать в <a href="https://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast" target="_blank">Калужской области</a> с 29 сентября, сообщило правительство региона.По словам министра здравоохранения области Алана Цкаева, региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф 29 сентября заключил контракт с компанией "Русские вертолетные системы".Первого октября выполнена первая авиамедицинская эвакуация из Козельского района. В больницу скорой медицинской помощи был доставлен 47-летний пациент с желтухой. Общее полетное время составило 40 минут. Четвертого октября проведены еще две авиамедицинские эвакуации. В областную больницу из Хвастовичской ЦРБ доставлен 61-летний пациент с острым нарушением мозгового кровообращения. Общее время полета составило 1 час 2 минуты. И также 4 октября из Тарусы в Калужскую областную клиническую больницу эвакуирован 62-летний пациент с тяжелым инсультом и мозговой комой. Пациент находился на аппарате ИВЛ в сопровождении врача-реаниматолога. Общее полетное время составило 40 минут. Министр рассказал, что все доставленные пациенты проходят лечение.Губернатор региона <a href="https://ria.ru/person_vladislav-shapsha" target="_blank">Владислав Шапша</a> отметил необходимость дальнейшего использования и развития возможностей санитарной авиации для того, чтобы "жители региона были уверены в том, что в критических ситуациях, требующих вмешательства, им будет оказана необходимая медицинская помощь", информирует правительство региона.

https://ria.ru/20200921/kaluga-1577554435.html

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, здоровье - общество, калужская область, общество