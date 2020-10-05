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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201005/aviatsiya-1578274787.html
В Калужской области начала работать санитарная авиация
Санитарная авиация, позволяющая доставлять тяжело больных пациентов в больницу в три-четыре раза быстрее, чем машиной скорой помощи, начала работать в Калужской РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:27
2020-10-05T17:27
калужская область
владислав шапша
здоровье - общество
калужская область
общество
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<strong>КАЛУГА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Санитарная авиация, позволяющая доставлять тяжело больных пациентов в больницу в три-четыре раза быстрее, чем машиной скорой помощи, начала работать в <a href="https://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast" target="_blank">Калужской области</a> с 29 сентября, сообщило правительство региона.По словам министра здравоохранения области Алана Цкаева, региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф 29 сентября заключил контракт с компанией "Русские вертолетные системы".Первого октября выполнена первая авиамедицинская эвакуация из Козельского района. В больницу скорой медицинской помощи был доставлен 47-летний пациент с желтухой. Общее полетное время составило 40 минут. Четвертого октября проведены еще две авиамедицинские эвакуации. В областную больницу из Хвастовичской ЦРБ доставлен 61-летний пациент с острым нарушением мозгового кровообращения. Общее время полета составило 1 час 2 минуты. И также 4 октября из Тарусы в Калужскую областную клиническую больницу эвакуирован 62-летний пациент с тяжелым инсультом и мозговой комой. Пациент находился на аппарате ИВЛ в сопровождении врача-реаниматолога. Общее полетное время составило 40 минут. Министр рассказал, что все доставленные пациенты проходят лечение.Губернатор региона <a href="https://ria.ru/person_vladislav-shapsha" target="_blank">Владислав Шапша</a> отметил необходимость дальнейшего использования и развития возможностей санитарной авиации для того, чтобы "жители региона были уверены в том, что в критических ситуациях, требующих вмешательства, им будет оказана необходимая медицинская помощь", информирует правительство региона.
https://ria.ru/20200921/kaluga-1577554435.html
калужская область
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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владислав шапша, здоровье - общество, калужская область, общество

В Калужской области начала работать санитарная авиация

17:27 05.10.2020
 
© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкГорода России. Калуга
Города России. Калуга - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 5 окт – РИА Новости. Санитарная авиация, позволяющая доставлять тяжело больных пациентов в больницу в три-четыре раза быстрее, чем машиной скорой помощи, начала работать в Калужской области с 29 сентября, сообщило правительство региона.
По словам министра здравоохранения области Алана Цкаева, региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф 29 сентября заключил контракт с компанией "Русские вертолетные системы".

"По словам Алана Цкаева, использование санитарной авиации позволяет сократить время доставки тяжелых пациентов в Калужскую областную клиническую больницу в 3-4 раза", - говорится в сообщении.

Первого октября выполнена первая авиамедицинская эвакуация из Козельского района. В больницу скорой медицинской помощи был доставлен 47-летний пациент с желтухой. Общее полетное время составило 40 минут. Четвертого октября проведены еще две авиамедицинские эвакуации. В областную больницу из Хвастовичской ЦРБ доставлен 61-летний пациент с острым нарушением мозгового кровообращения. Общее время полета составило 1 час 2 минуты. И также 4 октября из Тарусы в Калужскую областную клиническую больницу эвакуирован 62-летний пациент с тяжелым инсультом и мозговой комой. Пациент находился на аппарате ИВЛ в сопровождении врача-реаниматолога. Общее полетное время составило 40 минут. Министр рассказал, что все доставленные пациенты проходят лечение.
Губернатор региона Владислав Шапша отметил необходимость дальнейшего использования и развития возможностей санитарной авиации для того, чтобы "жители региона были уверены в том, что в критических ситуациях, требующих вмешательства, им будет оказана необходимая медицинская помощь", информирует правительство региона.
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