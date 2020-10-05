Ереван хочет сделать Турцию стороной конфликта в Карабахе, заявил эксперт
© Фото : Минобороны АрменииПодразделения армии Армении наносят удар в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе. Кадр видео
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Армения, подавшая иск против Турции в ЕСПЧ, намерена сделать Анкару стороной конфликта в Карабахе и задействовать ОДКБ, считает главный редактор официального научно-аналитического журнала "Бюллетень ЕСПЧ" Юрий Берестнев.
По Берестнева, Армения, подав иск, хочет сделать Турцию стороной конфликта. "Конечно, это позволит задействовать ОДКБ", - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос.
Ранее в ЕСПЧ РИА Новости подтвердили, что получили запрос Армении с требованием принять промежуточные меры в отношении Турции. В выходные представительство Армении в ЕСПЧ сообщило, что Ереван обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой принять меры против Турции, указав на помощь, оказываемую Анкарой Азербайджану во время эскалации в Нагорном Карабахе.
Это второй запрос Армении за эту неделю на применение 39 статьи. Ранее Ереван подал в ЕСПЧ на применение промежуточных мер в отношении Азербайджана. В принятом решении суда отмечается, что сложившаяся в Карабахе ситуация может привести к риску нарушений Конвенции по правам человека. Чтобы предотвратить такие нарушения и в соответствии с правилом 39 регламента суда, ЕСПЧ попросил Азербайджан и Армению воздерживаться от принятия каких-либо мер, в частности, военных действий, которые могут привести к нарушениям прав гражданского населения, гарантированных Конвенцией, в том числе к созданию угрозы их жизни и здоровью.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что виновниками нынешней ситуации в Карабахе являются Ереван и ряд стран, которые хотели сохранить статус-кво. Турция заявила о полной поддержке Азербайджана на фоне обострения ситуации в Карабахе. Анкара заявляла, что не участвует в конфликте в регионе.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.