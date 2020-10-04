В Витебске задержали нескольких журналистов
14:58 04.10.2020 (обновлено: 15:05 04.10.2020)
© Sputnik / Павел ВурАвтозаки и автобусы в Витебске
© Sputnik / Павел Вур
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Несколько журналистов задержаны правоохранителями в белорусском Витебске, сообщила в воскресенье Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
В воскресенье оппозиция Белоруссии призвала сторонников выйти на традиционные протестные акции в различных городах. Милиция в этой связи перешла на усиленный вариант несения службы.
Отмечается также, что "силовики начали задержания в городе с сотрудников медиа".
В Гродно, по данным БАЖ, задержаны журналисты оппозиционной газеты "Народная воля" Ольга Комягина и Екатерина Гордеева.
Кроме того, в белорусском Гомеле в воскресенье задержали видеокорреспондента местного издания "Сильные новости" Надежду Пужинскую, о чем на своей странице в Facebook сообщил основатель издания Петр Кузнецов. В субботу в Гомеле были задержаны главред "Сильных новостей" Анна Якштас и ее супруг Денис, который также является работником издания. По словам Кузнецова, журналисты находятся в изоляторе временного содержания. Он также сообщил, что супругов Якштас обвиняют по административной статье, они оба остаются под стражей до суда.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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