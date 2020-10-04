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В Витебске задержали нескольких журналистов
Несколько журналистов задержаны правоохранителями в белорусском Витебске, сообщила в воскресенье Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T14:58
2020-10-04T15:05
алексей серебро
александр лукашенко
лев кузнецов
витебск
белоруссия
гомель
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 окт – РИА Новости.</strong> Несколько журналистов задержаны правоохранителями в белорусском Витебске, сообщила в воскресенье Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).В воскресенье оппозиция <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> призвала сторонников выйти на традиционные протестные акции в различных городах. Милиция в этой связи перешла на усиленный вариант несения службы.Отмечается также, что "силовики начали задержания в городе с сотрудников медиа".В Гродно, по данным БАЖ, задержаны журналисты оппозиционной газеты "Народная воля" Ольга Комягина и Екатерина Гордеева.Кроме того, в белорусском Гомеле в воскресенье задержали видеокорреспондента местного издания "Сильные новости" Надежду Пужинскую, о чем на своей странице в Facebook сообщил основатель издания Петр Кузнецов. В субботу в <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a> были задержаны главред "Сильных новостей" Анна Якштас и ее супруг Денис, который также является работником издания. По словам <a href="http://ria.ru/person_Lev_Kuznecov/" target="_blank" data-auto="true">Кузнецова</a>, журналисты находятся в изоляторе временного содержания. Он также сообщил, что супругов Якштас обвиняют по административной статье, они оба остаются под стражей до суда.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/kreml-1578111494.html
витебск
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алексей серебро, александр лукашенко, лев кузнецов, витебск, белоруссия, гомель, в мире

В Витебске задержали нескольких журналистов

14:58 04.10.2020 (обновлено: 15:05 04.10.2020)
 
© Sputnik / Павел ВурАвтозаки и автобусы в Витебске
Автозаки и автобусы в Витебске - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Sputnik / Павел Вур
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Несколько журналистов задержаны правоохранителями в белорусском Витебске, сообщила в воскресенье Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
В воскресенье оппозиция Белоруссии призвала сторонников выйти на традиционные протестные акции в различных городах. Милиция в этой связи перешла на усиленный вариант несения службы.
"Возле ТЦ "Мега" в Витебске задержали журналистов tut.by Татьяну Матвееву и Алеся Пилецкого, "Народных новостей Витебска" Сергея Серебро", - говорится в сообщении ассоциации в Telegram-канале.
Отмечается также, что "силовики начали задержания в городе с сотрудников медиа".
В Гродно, по данным БАЖ, задержаны журналисты оппозиционной газеты "Народная воля" Ольга Комягина и Екатерина Гордеева.
Кроме того, в белорусском Гомеле в воскресенье задержали видеокорреспондента местного издания "Сильные новости" Надежду Пужинскую, о чем на своей странице в Facebook сообщил основатель издания Петр Кузнецов. В субботу в Гомеле были задержаны главред "Сильных новостей" Анна Якштас и ее супруг Денис, который также является работником издания. По словам Кузнецова, журналисты находятся в изоляторе временного содержания. Он также сообщил, что супругов Якштас обвиняют по административной статье, они оба остаются под стражей до суда.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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Алексей СереброАлександр ЛукашенкоЛев КузнецовВитебскБелоруссияГомельВ мире
 
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