https://ria.ru/20201004/zhurnalisty-1578181785.html

В Витебске задержали нескольких журналистов

Несколько журналистов задержаны правоохранителями в белорусском Витебске, сообщила в воскресенье Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T14:58

2020-10-04T14:58

2020-10-04T15:05

алексей серебро

александр лукашенко

лев кузнецов

витебск

белоруссия

гомель

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 окт – РИА Новости.</strong> Несколько журналистов задержаны правоохранителями в белорусском Витебске, сообщила в воскресенье Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).В воскресенье оппозиция <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> призвала сторонников выйти на традиционные протестные акции в различных городах. Милиция в этой связи перешла на усиленный вариант несения службы.Отмечается также, что "силовики начали задержания в городе с сотрудников медиа".В Гродно, по данным БАЖ, задержаны журналисты оппозиционной газеты "Народная воля" Ольга Комягина и Екатерина Гордеева.Кроме того, в белорусском Гомеле в воскресенье задержали видеокорреспондента местного издания "Сильные новости" Надежду Пужинскую, о чем на своей странице в Facebook сообщил основатель издания Петр Кузнецов. В субботу в <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a> были задержаны главред "Сильных новостей" Анна Якштас и ее супруг Денис, который также является работником издания. По словам <a href="http://ria.ru/person_Lev_Kuznecov/" target="_blank" data-auto="true">Кузнецова</a>, журналисты находятся в изоляторе временного содержания. Он также сообщил, что супругов Якштас обвиняют по административной статье, они оба остаются под стражей до суда.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/kreml-1578111494.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей серебро, александр лукашенко, лев кузнецов, витебск, белоруссия, гомель, в мире