https://ria.ru/20201004/zhurnalistka-1578168588.html
СПЧ обратился к генпрокурору после гибели журналистки Славиной
Совет по правам человека при президенте России попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность обысков, проведенных у нижегородской журналистки Ирины Славиной... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T07:20
2020-10-04T07:20
2020-10-04T12:29
гибель журналистки ирины славиной
ирина славина
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
нижний новгород
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Совет по правам человека при президенте России попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность обысков, проведенных у нижегородской журналистки Ирины Славиной накануне ее гибели.Соответствующее заявление, составленное постоянными комиссиями по свободе информации и правам журналистов и по гражданским свободам и гражданской активности, опубликовано на <a href="http://president-sovet.ru/members/blogs/post/4523/" target="_blank">сайте совета</a>. К нему присоединились также Константин Михайлов, Игорь Каляпин, Александр Сокуров, Наталия Евдокимова, Владимир Ряховский, Светлана Маковецкая, Лев Амбиндер, Татьяна Мерзлякова, Игорь Юргенс и Юрий Костанов."Считаем, что трагедия, приведшая к смерти Ирины Славиной, должна быть расследована федеральным Следственным комитетом. Считаем, что необходимо провести проверку обоснованности проведения обыска у Славиной накануне ее гибели", — говорится в документе.Кроме того, общественники потребовали проверить действия силовиков по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Доведение до самоубийства", а также призвали генпрокурора Игоря Краснова взять ход расследования на личный контроль.Гибель журналистки СлавинойТело Ирины Мурахтаевой (журналистский псевдоним — Ирина Славина) с термическими ожогами обнаружили в центре Нижнего Новгорода днем 2 октября. Она была учредителем и главным редактором интернет-издания KozaPress, публикующего острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.Позже выяснилось, что за час до гибели Славина написала в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. В частности, она утверждала, что утром в ее квартире провели обыск. В Следственном комитете заявили, что сообщения СМИ о связи между смертью Славиной и проведением у нее обыска не имеют под собой никаких оснований.Областной главк СК проводит доследственную проверку. Назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
https://ria.ru/20201003/zhurnalistka-1578155527.html
Nikki_5519
Борцунов и не адекватов хватает. Один из таких сейчас в Германии.
331
Gloomy Humorist
По статье "Доведение до самоубийства" ищите подстрекателей из либеральной тусовки, которым без сакральных жертв крайне тяжело с "режимом" бороться
299
51
нижний новгород
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибель журналистки ирины славиной, ирина славина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нижний новгород, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте России попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность обысков, проведенных у нижегородской журналистки Ирины Славиной накануне ее гибели.
Соответствующее заявление, составленное постоянными комиссиями по свободе информации и правам журналистов и по гражданским свободам и гражданской активности, опубликовано на сайте совета
. К нему присоединились также Константин Михайлов, Игорь Каляпин, Александр Сокуров, Наталия Евдокимова, Владимир Ряховский, Светлана Маковецкая, Лев Амбиндер, Татьяна Мерзлякова, Игорь Юргенс и Юрий Костанов.
"Считаем, что трагедия, приведшая к смерти Ирины Славиной, должна быть расследована федеральным Следственным комитетом. Считаем, что необходимо провести проверку обоснованности проведения обыска у Славиной накануне ее гибели", — говорится в документе.
Кроме того, общественники потребовали проверить действия силовиков по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Доведение до самоубийства", а также призвали генпрокурора Игоря Краснова взять ход расследования на личный контроль.
Гибель журналистки Славиной
Тело Ирины Мурахтаевой (журналистский псевдоним — Ирина Славина) с термическими ожогами обнаружили в центре Нижнего Новгорода днем 2 октября. Она была учредителем и главным редактором интернет-издания KozaPress, публикующего острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
Позже выяснилось, что за час до гибели Славина написала в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. В частности, она утверждала, что утром в ее квартире провели обыск. В Следственном комитете заявили, что сообщения СМИ о связи между смертью Славиной и проведением у нее обыска не имеют под собой никаких оснований.
Областной главк СК проводит доследственную проверку. Назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.