https://ria.ru/20201004/zavorotnyuk-1578178307.html
Внешность дочери Анастасии Заворотнюк взбудоражила Сеть
Дочь Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в своем микроблоге в Instagram новое фото и вызвала ажиотаж среди пользователей соцсети. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T13:20
2020-10-04T13:20
2020-10-04T13:20
шоубиз
анна заворотнюк
анастасия заворотнюк
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Дочь <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Zavorotnjuk/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Заворотнюк</a> 24-летняя Анна опубликовала в своем микроблоге в <a href="https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/" target="_blank">Instagram</a> новое фото и вызвала ажиотаж среди пользователей соцсети.На снимке девушка позирует перед зеркалом в элегантном красном платье, которое оголяет ее плечи. Девушка, которая начала заниматься танго, сообщила подписчикам, что пойдет на урок именно в таком образе. Фолловеры восхитились не только внешними данным наследницы Заворотнюк, но и отметили красоту ее платья:- Красота! Кто-то сегодня будет сражен наповал!- Анечка, красавица. Тебе очень идет это платье!- Неотразимая, красивая, платье - отпад!- Яркая, красивая и просто изящная!- Ну это огонь…- Фигура восхитительна!<a href="http://ria.ru/person_anna-zavorotnyuk/" target="_blank" data-auto="true">Анна Заворотнюк</a> пошла по стопам матери и стала актрисой. На ее счету появление в сериале “Закрытая школа” и работа ведущей программы “Достать звезду” на канале “Домашний”.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна заворотнюк, анастасия заворотнюк
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
Дочь Анастасии Заворотнюк
24-летняя Анна опубликовала в своем микроблоге в Instagram
новое фото и вызвала ажиотаж среди пользователей соцсети.
На снимке девушка позирует перед зеркалом в элегантном красном платье, которое оголяет ее плечи. Девушка, которая начала заниматься танго, сообщила подписчикам, что пойдет на урок именно в таком образе.
Фолловеры восхитились не только внешними данным наследницы Заворотнюк, но и отметили красоту ее платья:
- Красота! Кто-то сегодня будет сражен наповал!
- Анечка, красавица. Тебе очень идет это платье!
- Неотразимая, красивая, платье - отпад!
- Яркая, красивая и просто изящная!
Анна Заворотнюк
пошла по стопам матери и стала актрисой. На ее счету появление в сериале “Закрытая школа” и работа ведущей программы “Достать звезду” на канале “Домашний”.