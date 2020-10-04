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Шоубиз
https://ria.ru/20201004/zavorotnyuk-1578178307.html
Внешность дочери Анастасии Заворотнюк взбудоражила Сеть
Дочь Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в своем микроблоге в Instagram новое фото и вызвала ажиотаж среди пользователей соцсети. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T13:20
2020-10-04T13:20
шоубиз
анна заворотнюк
анастасия заворотнюк
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Дочь <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Zavorotnjuk/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Заворотнюк</a> 24-летняя Анна опубликовала в своем микроблоге в <a href="https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/" target="_blank">Instagram</a> новое фото и вызвала ажиотаж среди пользователей соцсети.На снимке девушка позирует перед зеркалом в элегантном красном платье, которое оголяет ее плечи. Девушка, которая начала заниматься танго, сообщила подписчикам, что пойдет на урок именно в таком образе. Фолловеры восхитились не только внешними данным наследницы Заворотнюк, но и отметили красоту ее платья:- Красота! Кто-то сегодня будет сражен наповал!- Анечка, красавица. Тебе очень идет это платье!- Неотразимая, красивая, платье - отпад!- Яркая, красивая и просто изящная!- Ну это огонь…- Фигура восхитительна!<a href="http://ria.ru/person_anna-zavorotnyuk/" target="_blank" data-auto="true">Анна Заворотнюк</a> пошла по стопам матери и стала актрисой. На ее счету появление в сериале “Закрытая школа” и работа ведущей программы “Достать звезду” на канале “Домашний”.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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анна заворотнюк, анастасия заворотнюк

Внешность дочери Анастасии Заворотнюк взбудоражила Сеть

13:20 04.10.2020
 
© Anna Zavorotnyuk/InstagramФото из Instagram Анны Заворотнюк
Фото из Instagram Анны Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Anna Zavorotnyuk/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в своем микроблоге в Instagram новое фото и вызвала ажиотаж среди пользователей соцсети.
На снимке девушка позирует перед зеркалом в элегантном красном платье, которое оголяет ее плечи. Девушка, которая начала заниматься танго, сообщила подписчикам, что пойдет на урок именно в таком образе.
Фолловеры восхитились не только внешними данным наследницы Заворотнюк, но и отметили красоту ее платья:
- Красота! Кто-то сегодня будет сражен наповал!
- Анечка, красавица. Тебе очень идет это платье!
- Неотразимая, красивая, платье - отпад!
- Яркая, красивая и просто изящная!
- Ну это огонь…
- Фигура восхитительна!
Анна Заворотнюк пошла по стопам матери и стала актрисой. На ее счету появление в сериале “Закрытая школа” и работа ведущей программы “Достать звезду” на канале “Домашний”.
 
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ШоубизАнна ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк
 
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