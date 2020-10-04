https://ria.ru/20201004/zavorotnyuk-1578178307.html

Внешность дочери Анастасии Заворотнюк взбудоражила Сеть

Дочь Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в своем микроблоге в Instagram новое фото и вызвала ажиотаж среди пользователей соцсети. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T13:20

2020-10-04T13:20

2020-10-04T13:20

шоубиз

анна заворотнюк

анастасия заворотнюк

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Дочь <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Zavorotnjuk/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Заворотнюк</a> 24-летняя Анна опубликовала в своем микроблоге в <a href="https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/" target="_blank">Instagram</a> новое фото и вызвала ажиотаж среди пользователей соцсети.На снимке девушка позирует перед зеркалом в элегантном красном платье, которое оголяет ее плечи. Девушка, которая начала заниматься танго, сообщила подписчикам, что пойдет на урок именно в таком образе. Фолловеры восхитились не только внешними данным наследницы Заворотнюк, но и отметили красоту ее платья:- Красота! Кто-то сегодня будет сражен наповал!- Анечка, красавица. Тебе очень идет это платье!- Неотразимая, красивая, платье - отпад!- Яркая, красивая и просто изящная!- Ну это огонь…- Фигура восхитительна!<a href="http://ria.ru/person_anna-zavorotnyuk/" target="_blank" data-auto="true">Анна Заворотнюк</a> пошла по стопам матери и стала актрисой. На ее счету появление в сериале “Закрытая школа” и работа ведущей программы “Достать звезду” на канале “Домашний”.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна заворотнюк, анастасия заворотнюк