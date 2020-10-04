https://ria.ru/20201004/zastupilsya-1578194622.html
Мясников вступился за Малышеву
Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на критику в адрес его коллеги Елены Малышевой. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T21:09
2020-10-04T21:09
2020-10-04T22:19
александр мясников (врач)
россия
елена малышева
общество
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> ответил на критику в адрес его коллеги <a href="http://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank" data-auto="true">Елены Малышевой</a>."Хватит негативно высказываться о Елене Малышевой. То вид на жительство в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америке</a> раздражает, то без маски ходит", — написал Мясников.Он отметил, что источники дохода, с которых она выплатила налоги, — это ее личное дело."Все декларировано и заявлено, можно завидовать, но молча!" — подчеркнул он.Так медик отреагировал на критические посты в соцсетях, в которых среди прочего публиковались фотографии телеведущей без медицинской маски.Мясников отметил, что неизвестно, когда были сделаны эти кадры. При этом он подчеркнул, что соблюдать карантинные меры необходимо.
https://ria.ru/20201004/myasnikov-1578168253.html
sensotron .
Она несёт высокооплачиваемый бред с экрана федеральных каналов за деньги налогоплательщиков. И покупает дворцы на территории вероятного противника. Так на чью мельницу она льёт воду и на интересы какой страны? Стыдно!!! Если не сказать пОшло и позорно!!! Фу просто!
71
Николай Захарко
от куда они лезут, мясниковы колбасниковы, как грибы
45
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), россия, елена малышева, общество