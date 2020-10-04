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https://ria.ru/20201004/zagryaznenie-1578170804.html
Биолог оценила связь между "вонючими" китами и загрязнением на Камчатке
Занимающиеся китобойным промыслом на Чукотке с начала 2000-х годов жаловались на то, что некоторые выловленные ими млекопитающие были непригодны в пищу из-за... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T09:34
2020-10-04T10:14
загрязнение воды на камчатке
чукотка
камчатский край
оон
северная америка
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Занимающиеся китобойным промыслом на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a> с начала 2000-х годов жаловались на то, что некоторые выловленные ими млекопитающие были непригодны в пищу из-за резкого запаха, предположительно, фенола, рассказала биолог, участник конференций Конвенций <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова, отметив, что причина этого запаха так и не была установлена.По мнению Воронцовой, расследование недавнего загрязнения воды у берегов Камчатки и гибель большого количества животных может пролить свет на причины появления "вонючих" серых китов.Она пояснила, что квота чукчей на вылов китов составляла около 140 особей, то есть "вонючих" было примерно 14. Общая численность популяции калифорнийских серых китов — 20 тысяч особей."К чести китобоев надо сказать, что если они могли учуять запах кита, а фонтан животного сильно пахнет фенолом, то они не убивали его", — уточнила Воронцова.Эксперт добавила, что версии об источнике токсичности китов были связаны с путем их миграции и питанием. Серые киты размножаются в заливе <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорния</a>, а потом мигрируют вдоль побережья <a href="http://ria.ru/location_North_America/" target="_blank" data-auto="true">Северной Америки</a> и приходят на Чукотку к месту нагула.Как уточнила биолог, были предположения, что из-за изменения климата вдоль побережья Северной Америки изменилось распределение донных сообществ: леса морской капусты с обилием мелких животных, которых едят киты, заменили несъедобные для них морские ежи. Ученые предположили, что, возможно, киты съели морскую капусту по пути миграции. Такая версия обсуждалась, но даже не была опубликована, все осталось на уровне кулуарных обсуждений, рассказала эксперт."Запах фенола обнаружили на Камчатке, что очень близко к Чукотке. Недавно было показано, что калифорнийские киты ходят на юг, к Сахалину", — добавила Воронцова.Она также отметила, что китобои предоставляли пробы "вонючих" китов, но результаты исследований так и не были обнародованы.Четвертого октября отмечается Международный день защиты животных.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным Минприроды региона, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.
https://ria.ru/20201004/zagryaznenie-1578166850.html
https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578151862.html
https://ria.ru/20201003/ekolog-1578150218.html
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чукотка
камчатский край
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загрязнение воды на камчатке, чукотка, камчатский край, оон, северная америка, происшествия

Биолог оценила связь между "вонючими" китами и загрязнением на Камчатке

09:34 04.10.2020 (обновлено: 10:14 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр ПирагисМолодые люди гуляют на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
Молодые люди гуляют на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Занимающиеся китобойным промыслом на Чукотке с начала 2000-х годов жаловались на то, что некоторые выловленные ими млекопитающие были непригодны в пищу из-за резкого запаха, предположительно, фенола, рассказала биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова, отметив, что причина этого запаха так и не была установлена.
По мнению Воронцовой, расследование недавнего загрязнения воды у берегов Камчатки и гибель большого количества животных может пролить свет на причины появления "вонючих" серых китов.
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"Чукчи охотятся на серых китов — это традиционный промысел. В начале 2000-х они стали жаловаться в Международную китобойную комиссию (МКК), что часть китов были вонючими. Около десяти процентов вылавливаемых китов были вонючими и непригодными в пищу. Чукчи убивают кита, тащат, а потом оказывается, что он так пахнет, что есть его невозможно. Они описывали этот запах как фенольный. Таких вонючих китов выбрасывали. Были попытки разобраться, откуда запах", — сказала Воронцова, отметив, что предположения касались и связанных с военными токсичных веществ, но точно этого доказано не было.

Она пояснила, что квота чукчей на вылов китов составляла около 140 особей, то есть "вонючих" было примерно 14. Общая численность популяции калифорнийских серых китов — 20 тысяч особей.
"К чести китобоев надо сказать, что если они могли учуять запах кита, а фонтан животного сильно пахнет фенолом, то они не убивали его", — уточнила Воронцова.
Эксперт добавила, что версии об источнике токсичности китов были связаны с путем их миграции и питанием. Серые киты размножаются в заливе Калифорния, а потом мигрируют вдоль побережья Северной Америки и приходят на Чукотку к месту нагула.
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Как уточнила биолог, были предположения, что из-за изменения климата вдоль побережья Северной Америки изменилось распределение донных сообществ: леса морской капусты с обилием мелких животных, которых едят киты, заменили несъедобные для них морские ежи. Ученые предположили, что, возможно, киты съели морскую капусту по пути миграции. Такая версия обсуждалась, но даже не была опубликована, все осталось на уровне кулуарных обсуждений, рассказала эксперт.
"Запах фенола обнаружили на Камчатке, что очень близко к Чукотке. Недавно было показано, что калифорнийские киты ходят на юг, к Сахалину", — добавила Воронцова.
Она также отметила, что китобои предоставляли пробы "вонючих" китов, но результаты исследований так и не были обнародованы.
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Загрязнение воды на КамчаткеЧукоткаКамчатский крайООНСеверная АмерикаПроисшествия
 
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