https://ria.ru/20201004/zagryaznenie-1578170804.html

Биолог оценила связь между "вонючими" китами и загрязнением на Камчатке

Занимающиеся китобойным промыслом на Чукотке с начала 2000-х годов жаловались на то, что некоторые выловленные ими млекопитающие были непригодны в пищу из-за... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T09:34

2020-10-04T09:34

2020-10-04T10:14

загрязнение воды на камчатке

чукотка

камчатский край

оон

северная америка

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Занимающиеся китобойным промыслом на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a> с начала 2000-х годов жаловались на то, что некоторые выловленные ими млекопитающие были непригодны в пищу из-за резкого запаха, предположительно, фенола, рассказала биолог, участник конференций Конвенций <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова, отметив, что причина этого запаха так и не была установлена.По мнению Воронцовой, расследование недавнего загрязнения воды у берегов Камчатки и гибель большого количества животных может пролить свет на причины появления "вонючих" серых китов.Она пояснила, что квота чукчей на вылов китов составляла около 140 особей, то есть "вонючих" было примерно 14. Общая численность популяции калифорнийских серых китов — 20 тысяч особей."К чести китобоев надо сказать, что если они могли учуять запах кита, а фонтан животного сильно пахнет фенолом, то они не убивали его", — уточнила Воронцова.Эксперт добавила, что версии об источнике токсичности китов были связаны с путем их миграции и питанием. Серые киты размножаются в заливе <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорния</a>, а потом мигрируют вдоль побережья <a href="http://ria.ru/location_North_America/" target="_blank" data-auto="true">Северной Америки</a> и приходят на Чукотку к месту нагула.Как уточнила биолог, были предположения, что из-за изменения климата вдоль побережья Северной Америки изменилось распределение донных сообществ: леса морской капусты с обилием мелких животных, которых едят киты, заменили несъедобные для них морские ежи. Ученые предположили, что, возможно, киты съели морскую капусту по пути миграции. Такая версия обсуждалась, но даже не была опубликована, все осталось на уровне кулуарных обсуждений, рассказала эксперт."Запах фенола обнаружили на Камчатке, что очень близко к Чукотке. Недавно было показано, что калифорнийские киты ходят на юг, к Сахалину", — добавила Воронцова.Она также отметила, что китобои предоставляли пробы "вонючих" китов, но результаты исследований так и не были обнародованы.Четвертого октября отмечается Международный день защиты животных.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным Минприроды региона, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.

https://ria.ru/20201004/zagryaznenie-1578166850.html

https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578151862.html

https://ria.ru/20201003/ekolog-1578150218.html

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чукотка

камчатский край

северная америка

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, чукотка, камчатский край, оон, северная америка, происшествия