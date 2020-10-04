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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201004/zaderzhaniya-1578190558.html
Милиция задержала несколько десятков человек на акции в Минске
В Минске на акциях протеста милиция задержала несколько десятков человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T18:54
2020-10-04T19:13
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> на акциях протеста милиция задержала несколько десятков человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.В воскресенье днем белорусская оппозиция проводила несанкционированные мероприятия в столице и других городах страны.Из-за массовых скоплений людей в Минске пришлось временно закрыть несколько станций метро. Впоследствии их работу восстановили.Массовые протесты оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>.Акции продолжаются до сих пор, наиболее многочисленные проходят в выходные дни.Кроме того, на улицы выходят и сторонники Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
Не менее сотни в день должно быть, и на Колыму, у нас же союзное государство, а в Белоруссии нет такой Сибири, выручить надо. предоставить "безвиз".
85
До, чего же приятно читать новость о народной милиции. А, не о полиции как в России
84
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минск
белоруссия
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минск, белоруссия, в мире

Милиция задержала несколько десятков человек на акции в Минске

18:54 04.10.2020 (обновлено: 19:13 04.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоЗадержание участников несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Задержание участников несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Минске на акциях протеста милиция задержала несколько десятков человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В воскресенье днем белорусская оппозиция проводила несанкционированные мероприятия в столице и других городах страны.
Из-за массовых скоплений людей в Минске пришлось временно закрыть несколько станций метро. Впоследствии их работу восстановили.
Массовые протесты оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко.
Акции продолжаются до сих пор, наиболее многочисленные проходят в выходные дни.
Кроме того, на улицы выходят и сторонники Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
 
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