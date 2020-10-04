https://ria.ru/20201004/zaderzhaniya-1578190558.html

Милиция задержала несколько десятков человек на акции в Минске

В Минске на акциях протеста милиция задержала несколько десятков человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T18:54

2020-10-04T18:54

2020-10-04T19:13

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> на акциях протеста милиция задержала несколько десятков человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.В воскресенье днем белорусская оппозиция проводила несанкционированные мероприятия в столице и других городах страны.Из-за массовых скоплений людей в Минске пришлось временно закрыть несколько станций метро. Впоследствии их работу восстановили.Массовые протесты оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>.Акции продолжаются до сих пор, наиболее многочисленные проходят в выходные дни.Кроме того, на улицы выходят и сторонники Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

Александр Невский Не менее сотни в день должно быть, и на Колыму, у нас же союзное государство, а в Белоруссии нет такой Сибири, выручить надо. предоставить "безвиз". 85

waldemarwanke До, чего же приятно читать новость о народной милиции. А, не о полиции как в России 84

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минск

белоруссия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире