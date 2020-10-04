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Источник сообщил о вероятной гибели пяти военных при взрыве в Афганистане
По меньшей мере пять военных, предположительно, погибли при взрыве автомобиля в провинции Кандагар на юге Афганистана, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T01:49
2020-10-04T01:49
афганистан
катар
талибан
сша
взрыв
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> По меньшей мере пять военных, предположительно, погибли при взрыве автомобиля в провинции Кандагар на юге Афганистана, сообщил РИА Новости источник.Представитель корпуса вооруженных сил Афганистана сообщил РИА Новости, что взрыв произошел в субботу вечером у базы национальной армии <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a> в районе Майванд."Пять военных национальной армии Афганистана погибли, еще трое пострадали при взрыве", - сообщил источник, однако представитель корпуса сообщил только о пострадавших в результате взрыва.Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "<a href="http://ria.ru/organization_Taliban/" target="_blank" data-auto="true">Талибан</a>", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также в стране сильно влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.В сентябре в <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катаре</a> начались первые за несколько десятков лет прямые переговоры между правительством Афганистана и "Талибаном". Переговорный процесс стал возможен после выполнения условия об освобождении заключенных, которое было обозначено в мирном договоре между <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и талибами, заключенном в конце февраля.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России</em>
https://ria.ru/20201003/vzryv-1578145700.html
афганистан
катар
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афганистан, катар, талибан, сша, взрыв, в мире

Источник сообщил о вероятной гибели пяти военных при взрыве в Афганистане

01:49 04.10.2020
 
© AP Photo / Shah MaraiАфганские полицейские
Афганские полицейские - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© AP Photo / Shah Marai
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. По меньшей мере пять военных, предположительно, погибли при взрыве автомобиля в провинции Кандагар на юге Афганистана, сообщил РИА Новости источник.
Представитель корпуса вооруженных сил Афганистана сообщил РИА Новости, что взрыв произошел в субботу вечером у базы национальной армии Афганистана в районе Майванд.
"Пять военных национальной армии Афганистана погибли, еще трое пострадали при взрыве", - сообщил источник, однако представитель корпуса сообщил только о пострадавших в результате взрыва.
Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также в стране сильно влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
Афганские военные на месте взрыва автомобиля в провинции Нангархар - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
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В сентябре в Катаре начались первые за несколько десятков лет прямые переговоры между правительством Афганистана и "Талибаном". Переговорный процесс стал возможен после выполнения условия об освобождении заключенных, которое было обозначено в мирном договоре между США и талибами, заключенном в конце февраля.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
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АфганистанКатарТалибанСШАВзрывВ мире
 
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