https://ria.ru/20201004/vzryv-1578167088.html

Источник сообщил о вероятной гибели пяти военных при взрыве в Афганистане

По меньшей мере пять военных, предположительно, погибли при взрыве автомобиля в провинции Кандагар на юге Афганистана, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T01:49

2020-10-04T01:49

2020-10-04T01:49

афганистан

катар

талибан

сша

взрыв

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> По меньшей мере пять военных, предположительно, погибли при взрыве автомобиля в провинции Кандагар на юге Афганистана, сообщил РИА Новости источник.Представитель корпуса вооруженных сил Афганистана сообщил РИА Новости, что взрыв произошел в субботу вечером у базы национальной армии <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a> в районе Майванд."Пять военных национальной армии Афганистана погибли, еще трое пострадали при взрыве", - сообщил источник, однако представитель корпуса сообщил только о пострадавших в результате взрыва.Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "<a href="http://ria.ru/organization_Taliban/" target="_blank" data-auto="true">Талибан</a>", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также в стране сильно влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.В сентябре в <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катаре</a> начались первые за несколько десятков лет прямые переговоры между правительством Афганистана и "Талибаном". Переговорный процесс стал возможен после выполнения условия об освобождении заключенных, которое было обозначено в мирном договоре между <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и талибами, заключенном в конце февраля.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России</em>

https://ria.ru/20201003/vzryv-1578145700.html

афганистан

катар

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, катар, талибан, сша, взрыв, в мире