Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201004/vulkan-1578179695.html
Ученые заявили о возросшей вероятности извержения вулкана на Камчатке
Спасатели предостерегают туристов от посещения вулкана Безымянный на Камчатке из-за возросшей вероятности его извержения, сообщает пресс-служба краевого главка... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T13:59
2020-10-04T17:53
туризм
новости - туризм
загрязнение воды на камчатке
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
петропавловск-камчатский
усть-камчатский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571672409_0:198:3072:1926_1400x0_80_0_0_5bfd245acb85137b70f62c284ee4c020.jpg
<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт - РИА Новости.</strong> Спасатели предостерегают туристов от посещения вулкана Безымянный на Камчатке из-за возросшей вероятности его извержения, сообщает пресс-служба краевого главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> со ссылкой на данные ученых.Отмечается, что возможное извержение в первую очередь представляет опасность для туристов и любителей экстремального спорта, в том числе предпочитающих посещать вулканы в период извержений и арендующих для этого малые воздушные суда. Кроме того, в близлежащих населенных пунктах - поселках Ключи, Козыревск, Усть-Камчатск - возможно выпадение пепла в зависимости от направления ветра.В спасательном ведомстве добавили, что в настоящее время туристов в районе Безымянного не зарегистрировано. Вместе с тем, существует вероятность самостоятельного посещения людьми вулкана. Поэтому спасатели призывают гостей и жителей полуострова не предпринимать самостоятельных путешествий к вулкану и тем более не совершать на него восхождений.Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов в 40 километрах от поселка Ключи <a href="http://ria.ru/location_Ust_Kamchatskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Усть-Камчатского района</a> и 350 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловска-Камчатского</a>. Высота его достигает 3 километров. Предыдущее мощное эксплозивное извержение вулкана произошло в прошлом году.
https://radiosputnik.ria.ru/20201004/ekologiya-1578176955.html
петропавловск-камчатский
усть-камчатский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571672409_185:0:2916:2048_1400x0_80_0_0_e30d2ef8550e31f65fe9ea7fc9f26701.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, загрязнение воды на камчатке, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, усть-камчатский район, происшествия

Ученые заявили о возросшей вероятности извержения вулкана на Камчатке

13:59 04.10.2020 (обновлено: 17:53 04.10.2020)
 
© Depositphotos / most41rusВулканы Камчатки
Вулканы Камчатки - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Depositphotos / most41rus
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт - РИА Новости. Спасатели предостерегают туристов от посещения вулкана Безымянный на Камчатке из-за возросшей вероятности его извержения, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС со ссылкой на данные ученых.
"По заключению Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска (КФ РЭС), вероятность извержения вулкана Безымянного в течение ближайшей недели повышена. Эта оценка основана на комплексе геофизических и сейсмологических данных, полученных в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН (КФ ФИЦ ЕГС РАН)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможное извержение в первую очередь представляет опасность для туристов и любителей экстремального спорта, в том числе предпочитающих посещать вулканы в период извержений и арендующих для этого малые воздушные суда. Кроме того, в близлежащих населенных пунктах - поселках Ключи, Козыревск, Усть-Камчатск - возможно выпадение пепла в зависимости от направления ветра.
В спасательном ведомстве добавили, что в настоящее время туристов в районе Безымянного не зарегистрировано. Вместе с тем, существует вероятность самостоятельного посещения людьми вулкана. Поэтому спасатели призывают гостей и жителей полуострова не предпринимать самостоятельных путешествий к вулкану и тем более не совершать на него восхождений.
Люди на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
Вчера, 12:38
Власти Камчатки привели первые данные по гибели морских животных
"В случае возможного извержения, в непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Пеплопады могут вызвать аллергические реакции, попадание пепла в механизмы автомобилей и их выходу из строя", - отмечают в МЧС.
Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота его достигает 3 километров. Предыдущее мощное эксплозивное извержение вулкана произошло в прошлом году.
 
Обсудить0
ТуризмНовости - ТуризмЗагрязнение воды на КамчаткеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Петропавловск-КамчатскийУсть-Камчатский районПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Названы сроки возможного повторного заражения коронавирусом
02:11Мадуро заявил о желании привиться российской вакциной от COVID-19
02:03Могут ли потерять вашу зарплату при зачислении по телефону?
02:00Эксперт объяснил, кому нужна банковская страховка от мошенников
01:55Глава Камчатки назвал возможные причины экологического бедствия в регионе
01:27Пушков оценил обострение конфликта в Карабахе словами про Одессу
01:22"Разве это его родина?": президент Грузии резко высказалась о Саакашвили
01:11Глава Грузии предложила принять встречу Минской группы ОБСЕ по Карабаху
01:09Ереван показал видео уничтожения грузовиков с азербайджанскими солдатами
01:02Трамп рассказал, что многое узнал о COVID-19
00:50Трамп скрыл результаты первого теста на коронавирус, пишет WSJ
00:48Трамп покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников
00:40НКО станут отчитываться об использовании собранных пожертвований
00:32Мосгорсуд снова попытается отобрать присяжных для дела сестер Хачатурян
00:15Каникулы и удаленка: часть жителей Москвы останется дома с понедельника
00:04Названы города России с самой высокой зарплатой
23:41В Минпросвещения уточнили число находящихся на карантине школ
23:22Баку заявил о госпитализации пяти человек после обстрела Мингячевира
23:06Армения опровергла сообщения об ударах по территориям вблизи Баку
23:05Познер предложил COVID-диссидентам жить в вольере
Лента новостейМолния