Ученые заявили о возросшей вероятности извержения вулкана на Камчатке
13:59 04.10.2020 (обновлено: 17:53 04.10.2020)
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт - РИА Новости. Спасатели предостерегают туристов от посещения вулкана Безымянный на Камчатке из-за возросшей вероятности его извержения, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС со ссылкой на данные ученых.
"По заключению Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска (КФ РЭС), вероятность извержения вулкана Безымянного в течение ближайшей недели повышена. Эта оценка основана на комплексе геофизических и сейсмологических данных, полученных в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН (КФ ФИЦ ЕГС РАН)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможное извержение в первую очередь представляет опасность для туристов и любителей экстремального спорта, в том числе предпочитающих посещать вулканы в период извержений и арендующих для этого малые воздушные суда. Кроме того, в близлежащих населенных пунктах - поселках Ключи, Козыревск, Усть-Камчатск - возможно выпадение пепла в зависимости от направления ветра.
В спасательном ведомстве добавили, что в настоящее время туристов в районе Безымянного не зарегистрировано. Вместе с тем, существует вероятность самостоятельного посещения людьми вулкана. Поэтому спасатели призывают гостей и жителей полуострова не предпринимать самостоятельных путешествий к вулкану и тем более не совершать на него восхождений.
"В случае возможного извержения, в непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Пеплопады могут вызвать аллергические реакции, попадание пепла в механизмы автомобилей и их выходу из строя", - отмечают в МЧС.
Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота его достигает 3 километров. Предыдущее мощное эксплозивное извержение вулкана произошло в прошлом году.