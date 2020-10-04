https://ria.ru/20201004/vulkan-1578179695.html

Ученые заявили о возросшей вероятности извержения вулкана на Камчатке

Спасатели предостерегают туристов от посещения вулкана Безымянный на Камчатке из-за возросшей вероятности его извержения, сообщает пресс-служба краевого главка... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T13:59

2020-10-04T13:59

2020-10-04T17:53

туризм

новости - туризм

загрязнение воды на камчатке

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

петропавловск-камчатский

усть-камчатский район

происшествия

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт - РИА Новости.</strong> Спасатели предостерегают туристов от посещения вулкана Безымянный на Камчатке из-за возросшей вероятности его извержения, сообщает пресс-служба краевого главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> со ссылкой на данные ученых.Отмечается, что возможное извержение в первую очередь представляет опасность для туристов и любителей экстремального спорта, в том числе предпочитающих посещать вулканы в период извержений и арендующих для этого малые воздушные суда. Кроме того, в близлежащих населенных пунктах - поселках Ключи, Козыревск, Усть-Камчатск - возможно выпадение пепла в зависимости от направления ветра.В спасательном ведомстве добавили, что в настоящее время туристов в районе Безымянного не зарегистрировано. Вместе с тем, существует вероятность самостоятельного посещения людьми вулкана. Поэтому спасатели призывают гостей и жителей полуострова не предпринимать самостоятельных путешествий к вулкану и тем более не совершать на него восхождений.Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов в 40 километрах от поселка Ключи <a href="http://ria.ru/location_Ust_Kamchatskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Усть-Камчатского района</a> и 350 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловска-Камчатского</a>. Высота его достигает 3 километров. Предыдущее мощное эксплозивное извержение вулкана произошло в прошлом году.

https://radiosputnik.ria.ru/20201004/ekologiya-1578176955.html

петропавловск-камчатский

усть-камчатский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, загрязнение воды на камчатке, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, усть-камчатский район, происшествия