https://ria.ru/20201004/turisty-1578106070.html

Эксперты рассказали, насколько популярна система "все включено" у россиян

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий провел опрос на своем сайте и выяснил, как россияне питаются в поездках, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 04.10.2020

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Аналитический центр сервиса поездок и путешествий провел опрос на своем сайте и выяснил, как россияне питаются в поездках, сообщает Туту.ру.В исследовании приняли участие около 1 400 пользователей.Опрос показал, что питание по системе "все включено" или полный пансион выбирают 18 процентов путешественников. Треть — голосует за разнообразие: 33 процента респондентов рассказали, что бронируют проживание с завтраком в отеле, а обедают и ужинают в других местах.Готовить на отдыхе из местных продуктов предпочитают 16 процентов опрошенных, а еще 15 — возят еду с собой.В ресторанах и кафе питаются 10 процентов респондентов, фастфуд и стритфуд в путешествиях выбирают восемь процентов.

https://ria.ru/20200908/kazan-1576700008.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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