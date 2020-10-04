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Туризм
https://ria.ru/20201004/turisty-1578106070.html
Эксперты рассказали, насколько популярна система "все включено" у россиян
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий провел опрос на своем сайте и выяснил, как россияне питаются в поездках, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T11:11
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Аналитический центр сервиса поездок и путешествий провел опрос на своем сайте и выяснил, как россияне питаются в поездках, сообщает Туту.ру.В исследовании приняли участие около 1 400 пользователей.Опрос показал, что питание по системе "все включено" или полный пансион выбирают 18 процентов путешественников. Треть — голосует за разнообразие: 33 процента респондентов рассказали, что бронируют проживание с завтраком в отеле, а обедают и ужинают в других местах.Готовить на отдыхе из местных продуктов предпочитают 16 процентов опрошенных, а еще 15 — возят еду с собой.В ресторанах и кафе питаются 10 процентов респондентов, фастфуд и стритфуд в путешествиях выбирают восемь процентов.
https://ria.ru/20200908/kazan-1576700008.html
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Новости
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РИА Новости
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еда - туризм, отели, еда, туризм, туристы, новости - туризм

Эксперты рассказали, насколько популярна система "все включено" у россиян

11:11 04.10.2020
 
© Depositphotos / KzenonДевушка ест гамбургер
Девушка ест гамбургер - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Depositphotos / Kzenon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий провел опрос на своем сайте и выяснил, как россияне питаются в поездках, сообщает Туту.ру.
В исследовании приняли участие около 1 400 пользователей.
Опрос показал, что питание по системе "все включено" или полный пансион выбирают 18 процентов путешественников. Треть — голосует за разнообразие: 33 процента респондентов рассказали, что бронируют проживание с завтраком в отеле, а обедают и ужинают в других местах.
Готовить на отдыхе из местных продуктов предпочитают 16 процентов опрошенных, а еще 15 — возят еду с собой.
В ресторанах и кафе питаются 10 процентов респондентов, фастфуд и стритфуд в путешествиях выбирают восемь процентов.
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