https://ria.ru/20201004/trump-1578168809.html

Лечащий врач рассказал о ходе лечения и состоянии Трампа

Президенту США Дональду Трампу давали кислород в пятницу в Белом доме до момента госпитализации, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники, близкие к... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T07:49

2020-10-04T07:49

2020-10-04T07:49

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Президенту США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a> давали кислород в пятницу в Белом доме до момента госпитализации, сообщает телеканал <a href="https://abcnews.go.com/" target="_blank">ABC News</a> со ссылкой на источники, близкие к американскому лидеру.На пресс-конференции врачи Трампа уклонялись от ответа на вопрос, давали ли ему кислород, и заявляли, что "в настоящий момент" кислорода ему не дают.Ранее в субботу врачи Трампа заявили, что он чувствует себя "очень хорошо", ему не требуется кислород, температуры нет уже сутки, сохраняется усталость и небольшой кашель. Вместе с тем знакомый с состоянием заболевшего коронавирусом президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>Дональда Трампа источник заявил журналистам, что его показатели за последние сутки "внушали большое беспокойство", что противоречит официальному мнению врачей. Является ли источник врачом, неизвестно.Врач президента Шон Конли заявил, что очень доволен тем, как Трамп выздоравливает.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201004/trump-1578167258.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире