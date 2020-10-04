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https://ria.ru/20201004/trump-1578167712.html
Врач Трампа сохраняет "осторожный оптимизм" в его лечении
Медики с "осторожным оптимизмом" оценивают состояние президента США Дональда Трампа, заявил его лечащий врач Шон Конли. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T04:24
2020-10-04T09:37
вашингтон (город)
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости.</strong> Медики с "осторожным оптимизмом" оценивают состояние президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> Дональда Трампа, заявил его лечащий врач Шон Конли.Накануне американского лидера госпитализировали в больницу <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank">ВМС США</a> в предместье <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank">Вашингтона</a> после того, как у него диагностировали COVID-19.По словам Конли, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трамп</a> принял вторую дозу экспериментального препарата "Ремдесивира", насыщенность кислородом у него сохраняется на высоком уровне — 96-98 процентов. Вторую половину субботы президент провел за работой, трудностей с передвижением он не испытывал, добавил врач.Сам Трамп опубликовал четырехминутное видеообращение, в котором сообщил, что ему стало лучше, и выразил надежду на скорое возвращение к предвыборной кампании. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201004/trump-1578167258.html
Пожелаю Главному Президенту нашей Планеты скорейшего выздоровления.
46
А демократы еще следов "новичка" не нашли? Странно...😂😂😂
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вашингтон (город)
сша
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вашингтон (город), коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Врач Трампа сохраняет "осторожный оптимизм" в его лечении

04:24 04.10.2020 (обновлено: 09:37 04.10.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп и его жена Меланья
Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Медики с "осторожным оптимизмом" оценивают состояние президента США Дональда Трампа, заявил его лечащий врач Шон Конли.
Накануне американского лидера госпитализировали в больницу ВМС США в предместье Вашингтона после того, как у него диагностировали COVID-19.
"Хотя он не избавился полностью от проблем, его команда врачей настроена осторожно-оптимистично", — говорится в заявлении врача.
По словам Конли, Трамп принял вторую дозу экспериментального препарата "Ремдесивира", насыщенность кислородом у него сохраняется на высоком уровне — 96-98 процентов. Вторую половину субботы президент провел за работой, трудностей с передвижением он не испытывал, добавил врач.
Сам Трамп опубликовал четырехминутное видеообращение, в котором сообщил, что ему стало лучше, и выразил надежду на скорое возвращение к предвыборной кампании.
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Распространение нового коронавирусаВашингтон (город)Коронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
 
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