https://ria.ru/20201004/trump-1578167712.html
Врач Трампа сохраняет "осторожный оптимизм" в его лечении
Медики с "осторожным оптимизмом" оценивают состояние президента США Дональда Трампа, заявил его лечащий врач Шон Конли. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T04:24
2020-10-04T04:24
2020-10-04T09:37
вашингтон (город)
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости.</strong> Медики с "осторожным оптимизмом" оценивают состояние президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> Дональда Трампа, заявил его лечащий врач Шон Конли.Накануне американского лидера госпитализировали в больницу <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank">ВМС США</a> в предместье <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank">Вашингтона</a> после того, как у него диагностировали COVID-19.По словам Конли, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трамп</a> принял вторую дозу экспериментального препарата "Ремдесивира", насыщенность кислородом у него сохраняется на высоком уровне — 96-98 процентов. Вторую половину субботы президент провел за работой, трудностей с передвижением он не испытывал, добавил врач.Сам Трамп опубликовал четырехминутное видеообращение, в котором сообщил, что ему стало лучше, и выразил надежду на скорое возвращение к предвыборной кампании. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201004/trump-1578167258.html
ol br
Пожелаю Главному Президенту нашей Планеты скорейшего выздоровления.
46
Alex Capilat
А демократы еще следов "новичка" не нашли? Странно...😂😂😂
30
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вашингтон (город)
сша
РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (город), коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире