https://ria.ru/20201004/sochi-1578105678.html

В Сочи рассказали, чем опасны летучие мыши, и как вести себя с ними

Сотрудники Кавказского заповедника рассказали, как вести себя, встретившись с колонией летучих мышей. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T03:26

2020-10-04T03:26

2020-10-04T14:36

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Сотрудники Кавказского заповедника <a href="https://www.instagram.com/p/CFzWfT9Ix0c/" target="_blank">рассказали</a>, как вести себя, встретившись с колонией летучих мышей."Нарушить покой этих животных и повлиять на их дальнейшую жизнь человеку довольно просто, — уточняют эксперты. — Поэтому, если вы отправляетесь на экскурсию в пещеры, помните о простых правилах. Предварительно ознакомьтесь с возможностью обитания там летучих мышей. Если вы обнаружили большую колонию этих животных, покиньте пещеру и обязательно сообщите об этом нашим специалистам". По словам сотрудников заповедника, такие находки уникальны.Туристов также предостерегают от использования источников тепла и яркого света в пещерах. "Это нарушает температурный баланс, увеличивает беспокойство и может привести к гибели не только летучих мышей, например, в зимнее время, но и других животных, — говорят специалисты. — Наиболее уязвимы выводковые пещеры".Также сотрудники заповедника напоминают, что летучие мыши могут активно защищаться и являются переносчиками бешенства. "Избегайте контакта с ними! — советуют эксперты. — При встрече старайтесь бесшумно пройти как можно дальше от них или покинуть пещеру".

https://ria.ru/20200809/1575483077.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, кавказский заповедник, туризм, туристы, новости - туризм, сочи