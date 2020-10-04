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Банки рассказали, в каких валютах россияне хранят свои сбережения
Россияне в среднем хранят в крупных банках 89% своих сбережений в рублях, остальные средства они размещают в долларах, евро и очень редко - в экзотических... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T07:09
2020-10-04T07:58
россия
русский стандарт (банк)
газпромбанк
уралсиб (банк)
промсвязьбанк
россельхозбанк
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Россияне в среднем хранят в крупных банках 89% своих сбережений в рублях, остальные средства они размещают в долларах, евро и очень редко - в экзотических валютах, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций.Больше всех в рублях предпочитают сберегать клиенты банка "<a href="https://ria.ru/organization_Russkijj_standart" target="_blank">Русского стандарта</a>" - российская валюта занимает в депозитах долю 98,6%, остальные 1,4% хранятся в иностранной валюте. Рублевые депозиты в "Абсолют банке" занимают 95% от всех сбережений россиян, доля вкладов в долларах <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> - 4%, в евро - 1%. В Московском кредитном банке доля сбережений в рублях составляет около 92%, в долларах - примерно 6,5%, евро – порядка 1,5%.Розничные клиенты банка "<a href="http://ria.ru/organization_domrf/" target="_blank" data-auto="true">Дом.РФ</a>" хранят около 95% сбережений в рублях, около 4% приходится на доллары и только 1% на евро. При этом в банке отметили, что во втором и третьем кварталах текущего года наблюдали небольшой рост доли сбережений в долларах и евро.Рублевые сбережения в <a href="http://ria.ru/organization_Gazprombank/" target="_blank" data-auto="true">Газпромбанке</a> занимают 88,41% от портфеля, среди иностранных валют основной интерес россияне традиционно проявляют к доллару (9,79%) и евро (1,8%). При этом в банке сообщили, что пользуются спросом и нетрадиционные валюты - фунты стерлингов, швейцарские франки и китайские юани. Доля рублевых сбережений у клиентов <a href="http://ria.ru/organization_Rosselkhozbank/" target="_blank" data-auto="true">Россельхозбанка</a> составляет 87,8%, американской валюты - 10,8%, евро - 1,2%, еще 0,2% приходится на другие валюты."С начала года валютная составляющая счетов физлиц снизилась на 8% в валюте счета, однако с августа 2020 года доля счетов в долларах и евро начала увеличиваться. Доля рублей в пассивах физлиц - 82%, долларов - 14%, евро - 4%. Меньше процента (0,2%, примерно, постоянная величина) занимают фунты стерлингов, швейцарские франки и иены", - рассказали в "<a href="http://ria.ru/organization_Uralsib_2/" target="_blank" data-auto="true">Уралсибе</a>".<a href="http://ria.ru/organization_Promsvjazbank/" target="_blank" data-auto="true">Промсвязьбанк</a> сообщил, что не видит в последнее время существенных изменений по предпочтениям россиян в плане валюты для сбережений. При этом в рублях клиенты хранят около 81% своих накоплений, в долларах - около 7%, в евро - порядка 12%. Порядка 80% средств в банке "Санкт-Петербург" размещаются в рублях, чуть более 15% - в долларах и около 5% в евро.
https://ria.ru/20201003/rubl-1578138876.html
Я в золотых слитках храню. Спать приходится в прихожей на коврике, так как все помещения заняты и даже умывальник. Так и живём. Я, жена, собака Чуча да кот Барсик.
10
Тяжело же так жить. Надо обратиться в госорганы с целью выделения вам дополнительных площадей. Где это видано, чтобы золото в умывальнике хранить. Просто кошмар
10
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россия
москва
РИА Новости
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россия, русский стандарт (банк), газпромбанк, уралсиб (банк), промсвязьбанк, россельхозбанк, москва, экономика

Банки рассказали, в каких валютах россияне хранят свои сбережения

07:09 04.10.2020 (обновлено: 07:58 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россияне в среднем хранят в крупных банках 89% своих сбережений в рублях, остальные средства они размещают в долларах, евро и очень редко - в экзотических валютах, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций.
Больше всех в рублях предпочитают сберегать клиенты банка "Русского стандарта" - российская валюта занимает в депозитах долю 98,6%, остальные 1,4% хранятся в иностранной валюте. Рублевые депозиты в "Абсолют банке" занимают 95% от всех сбережений россиян, доля вкладов в долларах США - 4%, в евро - 1%. В Московском кредитном банке доля сбережений в рублях составляет около 92%, в долларах - примерно 6,5%, евро – порядка 1,5%.
Розничные клиенты банка "Дом.РФ" хранят около 95% сбережений в рублях, около 4% приходится на доллары и только 1% на евро. При этом в банке отметили, что во втором и третьем кварталах текущего года наблюдали небольшой рост доли сбережений в долларах и евро.
Рублевые сбережения в Газпромбанке занимают 88,41% от портфеля, среди иностранных валют основной интерес россияне традиционно проявляют к доллару (9,79%) и евро (1,8%). При этом в банке сообщили, что пользуются спросом и нетрадиционные валюты - фунты стерлингов, швейцарские франки и китайские юани. Доля рублевых сбережений у клиентов Россельхозбанка составляет 87,8%, американской валюты - 10,8%, евро - 1,2%, еще 0,2% приходится на другие валюты.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 07:15
Эксперты рассказали, как ослабление рубля повлияет на кредиты и вклады
"С начала года валютная составляющая счетов физлиц снизилась на 8% в валюте счета, однако с августа 2020 года доля счетов в долларах и евро начала увеличиваться. Доля рублей в пассивах физлиц - 82%, долларов - 14%, евро - 4%. Меньше процента (0,2%, примерно, постоянная величина) занимают фунты стерлингов, швейцарские франки и иены", - рассказали в "Уралсибе".
Промсвязьбанк сообщил, что не видит в последнее время существенных изменений по предпочтениям россиян в плане валюты для сбережений. При этом в рублях клиенты хранят около 81% своих накоплений, в долларах - около 7%, в евро - порядка 12%. Порядка 80% средств в банке "Санкт-Петербург" размещаются в рублях, чуть более 15% - в долларах и около 5% в евро.
 
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РоссияРусский стандарт (банк)ГазпромбанкУралсиб (банк)ПромсвязьбанкРоссельхозбанкМоскваЭкономика
 
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