https://ria.ru/20201004/prikuril-1578194713.html
В Ростове-на-Дону мужчина прикурил от "Вечного огня"
Полиция организовала проверку после того, как в сети появилось видео мужчины, прикуривающего от "Вечного огня" в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T21:12
2020-10-04T21:12
2020-10-04T21:12
россия
гумвд
ростов-на-дону
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости.</strong> Полиция организовала проверку после того, как в сети появилось видео мужчины, прикуривающего от "Вечного огня" в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростове-на-Дону</a>, сообщил РИА Новости представитель <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> России по региону.Ранее в группе новостей о городе "Ростов Главный" соцсети "Вконтакте" появилось видео с мужчиной, зажигающим сигарету от "Вечного огня" на Театральной площади.
https://ria.ru/20200721/1574638114.html
Дима Романов
Как страшно для полиции. Лучше бы наркоторговцев так усердно искали
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КАМЕДИ - шоу для идиотов
Это повод для того чтобы запретить курение в общественных места в принципе.
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россия
ростов-на-дону
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гумвд, ростов-на-дону, происшествия