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В Ростове-на-Дону мужчина прикурил от "Вечного огня"

Полиция организовала проверку после того, как в сети появилось видео мужчины, прикуривающего от "Вечного огня" в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2020

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россия

гумвд

ростов-на-дону

происшествия

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости.</strong> Полиция организовала проверку после того, как в сети появилось видео мужчины, прикуривающего от "Вечного огня" в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростове-на-Дону</a>, сообщил РИА Новости представитель <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> России по региону.Ранее в группе новостей о городе "Ростов Главный" соцсети "Вконтакте" появилось видео с мужчиной, зажигающим сигарету от "Вечного огня" на Театральной площади.

https://ria.ru/20200721/1574638114.html

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россия

ростов-на-дону

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, ростов-на-дону, происшествия