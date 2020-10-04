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В Ростове-на-Дону мужчина прикурил от "Вечного огня"
Полиция организовала проверку после того, как в сети появилось видео мужчины, прикуривающего от "Вечного огня" в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T21:12
2020-10-04T21:12
россия
гумвд
ростов-на-дону
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости.</strong> Полиция организовала проверку после того, как в сети появилось видео мужчины, прикуривающего от "Вечного огня" в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростове-на-Дону</a>, сообщил РИА Новости представитель <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> России по региону.Ранее в группе новостей о городе "Ростов Главный" соцсети "Вконтакте" появилось видео с мужчиной, зажигающим сигарету от "Вечного огня" на Театральной площади.
https://ria.ru/20200721/1574638114.html
Как страшно для полиции. Лучше бы наркоторговцев так усердно искали
19
Это повод для того чтобы запретить курение в общественных места в принципе.
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россия
ростов-на-дону
РИА Новости
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россия, гумвд, ростов-на-дону, происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина прикурил от "Вечного огня"

21:12 04.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Полиция организовала проверку после того, как в сети появилось видео мужчины, прикуривающего от "Вечного огня" в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Ранее в группе новостей о городе "Ростов Главный" соцсети "Вконтакте" появилось видео с мужчиной, зажигающим сигарету от "Вечного огня" на Театральной площади.
Вечный огонь в Парке Победы - РИА Новости, 1920, 21.07.2020
21 июля, 11:45
В Петербурге привлекли за хулиганство девушку, осквернившую Вечный огонь

"По данному факту полицией организована проверка", - сказал собеседник агентства.

 
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РоссияГУМВДРостов-на-ДонуПроисшествия
 
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