Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201004/pozhar-1578168438.html
При пожаре в Свердловской области погибли пять человек
Пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в квартире в свердловском городе Тавда, сообщает пресс-служба регионального управления СК России. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T07:03
2020-10-04T09:06
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
екатеринбург
тавда
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578169829_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_a082b9baba9cf0e166d3ecc964163635.jpg
<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт - РИА Новости.</strong> Пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в квартире в свердловском городе <a href="http://ria.ru/location_Tavda/" target="_blank" data-auto="true">Тавда</a>, сообщает пресс-служба регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России.По информации ведомства, возгорание возникло поздним вечером в субботу, погибли двое взрослых и дети 2015, 2016 и 2019 годов рождения.Уточняется, что речь идет о части 3 статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).В региональной прокуратуре добавили, что в семье воспитывались еще двое детей 8 и 9 лет, которые смогли спастись. Предположительно, когда родители уснули, ребенок играл со спичками и поджог шкафчик.Сейчас устанавливаются причины пожара, рассматриваются все возможные версии, приоритетная из которых — неосторожное обращение с огнем. По данным ведомства, мать детей состояла на профилактическом учете, но в феврале 2020 года ее с него сняли.
https://ria.ru/20201003/pozhar-1578153440.html
свердловская область
екатеринбург
тавда
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578169829_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_46ff4416a096adeee5d02ac9998a0da4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, тавда, происшествия

При пожаре в Свердловской области погибли пять человек

07:03 04.10.2020 (обновлено: 09:06 04.10.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиНа месте пожара в квартире в городе Тавда Свердловской области
На месте пожара в квартире в городе Тавда Свердловской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в квартире в свердловском городе Тавда, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
По информации ведомства, возгорание возникло поздним вечером в субботу, погибли двое взрослых и дети 2015, 2016 и 2019 годов рождения.
"Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, по данному сообщению Тавдинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о части 3 статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Пожар в деревне Ершовские Выселки Клепиковского района Рязянской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 15:58
В Рязанской области две женщины погибли при пожаре в частном доме
В региональной прокуратуре добавили, что в семье воспитывались еще двое детей 8 и 9 лет, которые смогли спастись. Предположительно, когда родители уснули, ребенок играл со спичками и поджог шкафчик.
Сейчас устанавливаются причины пожара, рассматриваются все возможные версии, приоритетная из которых — неосторожное обращение с огнем. По данным ведомства, мать детей состояла на профилактическом учете, но в феврале 2020 года ее с него сняли.
 
Обсудить0
Следственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьЕкатеринбургТавдаПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Названы сроки возможного повторного заражения коронавирусом
02:11Мадуро заявил о желании привиться российской вакциной от COVID-19
02:03Могут ли потерять вашу зарплату при зачислении по телефону?
02:00Эксперт объяснил, кому нужна банковская страховка от мошенников
01:55Глава Камчатки назвал возможные причины экологического бедствия в регионе
01:27Пушков оценил обострение конфликта в Карабахе словами про Одессу
01:22"Разве это его родина?": президент Грузии резко высказалась о Саакашвили
01:11Глава Грузии предложила принять встречу Минской группы ОБСЕ по Карабаху
01:09Ереван показал видео уничтожения грузовиков с азербайджанскими солдатами
01:02Трамп рассказал, что многое узнал о COVID-19
00:50Трамп скрыл результаты первого теста на коронавирус, пишет WSJ
00:48Трамп покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников
00:40НКО станут отчитываться об использовании собранных пожертвований
00:32Мосгорсуд снова попытается отобрать присяжных для дела сестер Хачатурян
00:15Каникулы и удаленка: часть жителей Москвы останется дома с понедельника
00:04Названы города России с самой высокой зарплатой
23:41В Минпросвещения уточнили число находящихся на карантине школ
23:22Баку заявил о госпитализации пяти человек после обстрела Мингячевира
23:06Армения опровергла сообщения об ударах по территориям вблизи Баку
23:05Познер предложил COVID-диссидентам жить в вольере
Лента новостейМолния