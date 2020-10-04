https://ria.ru/20201004/pozhar-1578168438.html

При пожаре в Свердловской области погибли пять человек

Пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в квартире в свердловском городе Тавда, сообщает пресс-служба регионального управления СК России. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T07:03

2020-10-04T07:03

2020-10-04T09:06

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

екатеринбург

тавда

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт - РИА Новости.</strong> Пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в квартире в свердловском городе <a href="http://ria.ru/location_Tavda/" target="_blank" data-auto="true">Тавда</a>, сообщает пресс-служба регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России.По информации ведомства, возгорание возникло поздним вечером в субботу, погибли двое взрослых и дети 2015, 2016 и 2019 годов рождения.Уточняется, что речь идет о части 3 статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).В региональной прокуратуре добавили, что в семье воспитывались еще двое детей 8 и 9 лет, которые смогли спастись. Предположительно, когда родители уснули, ребенок играл со спичками и поджог шкафчик.Сейчас устанавливаются причины пожара, рассматриваются все возможные версии, приоритетная из которых — неосторожное обращение с огнем. По данным ведомства, мать детей состояла на профилактическом учете, но в феврале 2020 года ее с него сняли.

https://ria.ru/20201003/pozhar-1578153440.html

свердловская область

екатеринбург

тавда

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, тавда, происшествия