https://ria.ru/20201004/pozhar-1578167822.html

При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли три человека

Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Ногинске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T04:53

2020-10-04T04:53

2020-10-04T09:34

москва

московская область (подмосковье)

ногинск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Noginsk/" target="_blank" data-auto="true">Ногинске</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, горел дом на улице Кутузова. "Погибло три человека, один из них ребенок", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара составила 64 квадратных метра.Уголовное дело возбуждено после пожара в жилом доме в <u><a href="http://ria.ru/location_Noginsk/">Ногинске</a></u>, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области <u><a href="http://ria.ru/person_Olga_Vradijj/">Ольга Врадий</a></u>.По данным следствия, 4 октября, около двух часов ночи в частном доме произошёл пожар, в котором на момент возгорания находились четверо взрослых и трое детей. Двум взрослым и двум детям удалось спастись. Тела двух женщин, 1944 и 1973 годов рождения, и ребёнка 2007 года рождения были обнаружены в ходе тушения."По предварительным данным причиной пожара могла статья неисправность электропроводки", - добавляется в сообщении.Прокуратура Московской области начала проверку по факту пожара в Богородском, где погибли ребенок и двое взрослых, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

https://ria.ru/20201004/pozhar-1578168438.html

https://ria.ru/20201003/pozhar-1578153440.html

москва

московская область (подмосковье)

ногинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область (подмосковье), ногинск, происшествия