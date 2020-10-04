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При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли три человека
Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Ногинске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T04:53
2020-10-04T09:34
москва
московская область (подмосковье)
ногинск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Noginsk/" target="_blank" data-auto="true">Ногинске</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, горел дом на улице Кутузова. "Погибло три человека, один из них ребенок", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара составила 64 квадратных метра.Уголовное дело возбуждено после пожара в жилом доме в <u><a href="http://ria.ru/location_Noginsk/">Ногинске</a></u>, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области <u><a href="http://ria.ru/person_Olga_Vradijj/">Ольга Врадий</a></u>.По данным следствия, 4 октября, около двух часов ночи в частном доме произошёл пожар, в котором на момент возгорания находились четверо взрослых и трое детей. Двум взрослым и двум детям удалось спастись. Тела двух женщин, 1944 и 1973 годов рождения, и ребёнка 2007 года рождения были обнаружены в ходе тушения."По предварительным данным причиной пожара могла статья неисправность электропроводки", - добавляется в сообщении.Прокуратура Московской области начала проверку по факту пожара в Богородском, где погибли ребенок и двое взрослых, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
https://ria.ru/20201004/pozhar-1578168438.html
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москва, московская область (подмосковье), ногинск, происшествия

При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли три человека

04:53 04.10.2020 (обновлено: 09:34 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Ногинске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По его словам, горел дом на улице Кутузова. "Погибло три человека, один из них ребенок", - сказал собеседник агентства.
На месте пожара в квартире в городе Тавда Свердловской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
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При пожаре в Свердловской области погибли пять человек
По его словам, площадь пожара составила 64 квадратных метра.
Уголовное дело возбуждено после пожара в жилом доме в Ногинске, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
"Следователем следственного отдела по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти трёх человек в результате пожара (часть 3 статьи 109 УК РФ), - говорится в сообщении.
По данным следствия, 4 октября, около двух часов ночи в частном доме произошёл пожар, в котором на момент возгорания находились четверо взрослых и трое детей. Двум взрослым и двум детям удалось спастись. Тела двух женщин, 1944 и 1973 годов рождения, и ребёнка 2007 года рождения были обнаружены в ходе тушения.
"По предварительным данным причиной пожара могла статья неисправность электропроводки", - добавляется в сообщении.
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"Прокуратура Московской области поручила Ногинской городской прокуратуре провести проверку в связи с пожаром на поднадзорной территории, в котором погибли люди", - говорится в сообщении.
 
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МоскваМосковская область (Подмосковье)НогинскПроисшествия
 
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