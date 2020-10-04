https://ria.ru/20201004/pogoda-1578170580.html
Москвичам пообещали до 20 градусов тепла в воскресенье
По-прежнему высокое давление, теплая и сухая погода ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T09:29
2020-10-04T09:29
2020-10-04T09:29
михаил леус
погода
центр "фобос"
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> По-прежнему высокое давление, теплая и сухая погода ожидаются в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "<a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Фобос</a>" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a>.По словам синоптика, ожидается юго-восточный ветер, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - выше нормы, в течение дня показания барометров изменятся мало и составят 758 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20201003/pogoda-1578141748.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, погода, центр "фобос", москва, общество