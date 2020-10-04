https://ria.ru/20201004/pogoda-1578170580.html

Москвичам пообещали до 20 градусов тепла в воскресенье

По-прежнему высокое давление, теплая и сухая погода ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T09:29

2020-10-04T09:29

2020-10-04T09:29

михаил леус

погода

центр "фобос"

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> По-прежнему высокое давление, теплая и сухая погода ожидаются в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "<a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Фобос</a>" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a>.По словам синоптика, ожидается юго-восточный ветер, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - выше нормы, в течение дня показания барометров изменятся мало и составят 758 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20201003/pogoda-1578141748.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, центр "фобос", москва, общество