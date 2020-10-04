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https://ria.ru/20201004/pochtalony-1578097982.html
Благие вести: почтальоны расскажут бедным семьям о социальных контрактах
Почтальоны регулярно приходят в каждый дом, поэтому в особенности в отдаленных поселениях зачастую остаются одним из главных источников информации. Этим решили... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T08:00
2020-10-04T10:57
хорошие новости
хорошие новости
почта россии
приморский край
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Почтальоны регулярно приходят в каждый дом, поэтому в особенности в отдаленных поселениях зачастую остаются одним из главных источников информации. Этим решили воспользоваться в Приморском крае, где почтальонам поручат рассказывать о возможностях социальных контрактов, направленных на преодоление бедности в семьях с детьми.По социальным контрактам семьям предоставляются гранты, например на переобучение или на открытие бизнеса. В отличие от пособий, социальный контракт помогает нуждающимся самостоятельно встать на ноги.Сотрудники "Почты России" пройдут обучение, во время которого им расскажут о социальных контрактах, и получат информационные памятки. Выполнять важную информационную миссию почтальонам помогут списки малоимущих семей с детьми, состоящих на учете в Центре социальной поддержки населения Приморского края. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, почтальоны также будут проводить анкетирование семей, чтобы понять, кто еще нуждается в помощи.Семьям, которые заинтересуются данной формой поддержки, нужно собрать документы и подать заявление на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта. После заключения контракта за выполнением его условий будут также следить сотрудники "Почты России".
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приморский край
РИА Новости
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хорошие новости, почта россии, приморский край

Благие вести: почтальоны расскажут бедным семьям о социальных контрактах

08:00 04.10.2020 (обновлено: 10:57 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоМашина "Почты России" в деревне
Машина Почты России в деревне - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Почтальоны регулярно приходят в каждый дом, поэтому в особенности в отдаленных поселениях зачастую остаются одним из главных источников информации. Этим решили воспользоваться в Приморском крае, где почтальонам поручат рассказывать о возможностях социальных контрактов, направленных на преодоление бедности в семьях с детьми.
По социальным контрактам семьям предоставляются гранты, например на переобучение или на открытие бизнеса. В отличие от пособий, социальный контракт помогает нуждающимся самостоятельно встать на ноги.
Сотрудники "Почты России" пройдут обучение, во время которого им расскажут о социальных контрактах, и получат информационные памятки. Выполнять важную информационную миссию почтальонам помогут списки малоимущих семей с детьми, состоящих на учете в Центре социальной поддержки населения Приморского края. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, почтальоны также будут проводить анкетирование семей, чтобы понять, кто еще нуждается в помощи.
Семьям, которые заинтересуются данной формой поддержки, нужно собрать документы и подать заявление на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта. После заключения контракта за выполнением его условий будут также следить сотрудники "Почты России".
 
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