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Власти Камчатки объяснили следы от техники на "совершенно чистом пляже"
Борозды на Халактырском пляже в Камчатском крае — это следы от машин отдыхающих, заявил изданию "Подъем" временно исполняющий обязанности министра природных... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T10:10
2020-10-04T16:57
загрязнение воды на камчатке
камчатский край
общество
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Борозды на Халактырском пляже в Камчатском крае — это следы от машин отдыхающих, заявил изданию <a href="https://pdmnews.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Подъем"</a> временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков. Так он прокомментировал опубликованное его ведомством видео, в котором пляж описывался как совершенно чистый. Однако интернет-пользователей смутили глубокие полосы на песке. Многие предположили, что там уже поработала техника, которая убрала трупы морских животных и другие следы загрязнения. Об изменении цвета воды на Халактырском пляже сообщили на этой неделе местные серферы. По их словам, после плавания у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Кроме того, на пляже, а также в Бабьей и в Большой и Малой Лагерных бухтах обнаружили мертвых морских животных. Специалисты выявили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Природоохранная прокуратура и Следственный комитет проводят проверку.
https://ria.ru/20201004/zagryaznenie-1578170804.html
Как далеко вверх по течению реки отобраны пробы грунта и готовы ли результаты анализов?
210
Если глянуть, сколько мусора оставляют отдыхающие после себя, такое утверждение будет не так уж далеко от истины.
206
21
камчатский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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загрязнение воды на камчатке, камчатский край, общество

Власти Камчатки объяснили следы от техники на "совершенно чистом пляже"

10:10 04.10.2020 (обновлено: 16:57 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью в рамках рейда по берегу Авачинской губы
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью в рамках рейда по берегу Авачинской губы - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Борозды на Халактырском пляже в Камчатском крае — это следы от машин отдыхающих, заявил изданию "Подъем" временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков.

"Пляж перед съемкой никак и никем не убирался. Там всегда так накатано, поскольку по прибрежке ездят на джипах и квадроциклах", — пояснил чиновник.

Так он прокомментировал опубликованное его ведомством видео, в котором пляж описывался как совершенно чистый. Однако интернет-пользователей смутили глубокие полосы на песке. Многие предположили, что там уже поработала техника, которая убрала трупы морских животных и другие следы загрязнения.
Об изменении цвета воды на Халактырском пляже сообщили на этой неделе местные серферы. По их словам, после плавания у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Кроме того, на пляже, а также в Бабьей и в Большой и Малой Лагерных бухтах обнаружили мертвых морских животных.
Специалисты выявили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Природоохранная прокуратура и Следственный комитет проводят проверку.
Молодые люди гуляют на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
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Загрязнение воды на КамчаткеКамчатский крайОбщество
 
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