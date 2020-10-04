https://ria.ru/20201004/plyazh-1578171505.html
Власти Камчатки объяснили следы от техники на "совершенно чистом пляже"
Борозды на Халактырском пляже в Камчатском крае — это следы от машин отдыхающих, заявил изданию "Подъем" временно исполняющий обязанности министра природных... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T10:10
2020-10-04T10:10
2020-10-04T16:57
загрязнение воды на камчатке
камчатский край
общество
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Борозды на Халактырском пляже в Камчатском крае — это следы от машин отдыхающих, заявил изданию <a href="https://pdmnews.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Подъем"</a> временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков. Так он прокомментировал опубликованное его ведомством видео, в котором пляж описывался как совершенно чистый. Однако интернет-пользователей смутили глубокие полосы на песке. Многие предположили, что там уже поработала техника, которая убрала трупы морских животных и другие следы загрязнения. Об изменении цвета воды на Халактырском пляже сообщили на этой неделе местные серферы. По их словам, после плавания у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Кроме того, на пляже, а также в Бабьей и в Большой и Малой Лагерных бухтах обнаружили мертвых морских животных. Специалисты выявили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Природоохранная прокуратура и Следственный комитет проводят проверку.
https://ria.ru/20201004/zagryaznenie-1578170804.html
Eugene Zaboy
Как далеко вверх по течению реки отобраны пробы грунта и готовы ли результаты анализов?
210
Ronrel Qwerty
Если глянуть, сколько мусора оставляют отдыхающие после себя, такое утверждение будет не так уж далеко от истины.
206
21
камчатский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
загрязнение воды на камчатке, камчатский край, общество
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
Борозды на Халактырском пляже в Камчатском крае — это следы от машин отдыхающих, заявил изданию "Подъем"
временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков.
"Пляж перед съемкой никак и никем не убирался. Там всегда так накатано, поскольку по прибрежке ездят на джипах и квадроциклах", — пояснил чиновник.
Так он прокомментировал опубликованное его ведомством видео, в котором пляж описывался как совершенно чистый. Однако интернет-пользователей смутили глубокие полосы на песке. Многие предположили, что там уже поработала техника, которая убрала трупы морских животных и другие следы загрязнения.
Об изменении цвета воды на Халактырском пляже сообщили на этой неделе местные серферы. По их словам, после плавания у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Кроме того, на пляже, а также в Бабьей и в Большой и Малой Лагерных бухтах обнаружили мертвых морских животных.
Специалисты выявили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Природоохранная прокуратура и Следственный комитет проводят проверку.