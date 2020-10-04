https://ria.ru/20201004/plyazh-1578171505.html

Власти Камчатки объяснили следы от техники на "совершенно чистом пляже"

Борозды на Халактырском пляже в Камчатском крае — это следы от машин отдыхающих, заявил изданию "Подъем" временно исполняющий обязанности министра природных... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T10:10

2020-10-04T10:10

2020-10-04T16:57

загрязнение воды на камчатке

камчатский край

общество

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Борозды на Халактырском пляже в Камчатском крае — это следы от машин отдыхающих, заявил изданию <a href="https://pdmnews.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Подъем"</a> временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков. Так он прокомментировал опубликованное его ведомством видео, в котором пляж описывался как совершенно чистый. Однако интернет-пользователей смутили глубокие полосы на песке. Многие предположили, что там уже поработала техника, которая убрала трупы морских животных и другие следы загрязнения. Об изменении цвета воды на Халактырском пляже сообщили на этой неделе местные серферы. По их словам, после плавания у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Кроме того, на пляже, а также в Бабьей и в Большой и Малой Лагерных бухтах обнаружили мертвых морских животных. Специалисты выявили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Природоохранная прокуратура и Следственный комитет проводят проверку.

https://ria.ru/20201004/zagryaznenie-1578170804.html

Eugene Zaboy Как далеко вверх по течению реки отобраны пробы грунта и готовы ли результаты анализов? 210

Ronrel Qwerty Если глянуть, сколько мусора оставляют отдыхающие после себя, такое утверждение будет не так уж далеко от истины. 206

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камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, камчатский край, общество