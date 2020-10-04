https://ria.ru/20201004/oborona-1578099750.html

День гражданской обороны России

День гражданской обороны ежегодно отмечается в России 4 октября. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T04:17

2020-10-04T04:17

2020-10-04T04:17

россия

день гражданской обороны россии

справки

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День гражданской обороны ежегодно <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/emergency/577/День" target="_blank">отмечается в России 4 октября</a>. <a href="http://www.mchs.gov.ru/law/Federalnie_zakoni/item/5378557/" target="_blank">Гражданская оборона</a> (ГО) – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.Организация и ведение гражданской обороны являются одними из важнейших функций государства, составными частями оборонного строительства, обеспечения безопасности государства. Впервые проблемы защиты мирного населения <a href="https://64.mchs.gov.ru/deyatelnost/grazhdanskaya-oborona/o-grazhdanskoy-oborone/istoriya-grazhdanskoy-oborony" target="_blank">приобрели</a> общегосударственное значение в России во время Первой мировой войны (1914-1918), когда в военных действиях стала применяться боевая авиация, способная наносить бомбовые удары по населенным пунктам и объектам, расположенным далеко за линией боевых действий. Историки <a href="https://cyberleninka.ru/article/n/k-istorii-voprosa-ob-organizatsii-zaschity-grazhdanskogo-naseleniya-petrograda-ot-deystviy-germanskoy-aviatsii-v-fevrale-marte-1918-goda" target="_blank">определили</a> 1918 год начальным этапом зарождения системы, отвечающей за защиту населения в стране. В феврале 1918 года, когда германские войска, нарушив перемирие, начали наступление на Петроград (ныне Санкт-Петербург), были приняты все меры для противовоздушной и противохимической обороны города. Впервые в истории страны Революционным комитетом обороны Петрограда были разработаны правила поведения населения при воздушном нападении противника. В дальнейшем в связи с наращиванием и совершенствованием военной авиации руководство СССР <a href="https://08.mchs.gov.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/grazhdanskaya-oborona/1-o-grazhdanskoy-oborone/1-4-istoriya-grazhdanskoy-oborony" target="_blank">стало принимать действенные меры</a> по защите населения от воздушного нападения противника. Было принято ряд постановлений, направленных на создание и укрепление противовоздушной и противохимической обороны страны. В 1929 году в военных округах создали управления противовоздушной обороны, в состав которых были включены службы – инженерная, химической защиты, внутреннего наблюдения и разведки. В 1931 году были образованы также другие службы – противопожарная, охраны порядка и безопасности, медико-санитарная, ветеринарная и некоторые другие. 4 октября 1932 года Совет Народных Комиссаров СССР <a href="https://02.mchs.gov.ru/deyatelnost/grazhdanskaya-oborona/o-grazhdanskoy-oborone/istoriya-grazhdanskoy-oborony" target="_blank">утвердил</a> "Положение о противовоздушной обороне территории СССР". Согласно этому документу из общей системы противовоздушной обороны страны была выделена как самостоятельная ее часть местная противовоздушная оборона (МПВО) для защиты населения и объектов народного хозяйства от нападения противника с воздуха. Этим актом было положено начало создания МПВО – основы будущей системы Гражданской обороны СССР. В связи с этим 4 октября 1932 года принято считать днем рождения гражданской обороны страны. В дальнейшем происходило <a href="https://www.prlib.ru/history/619597" target="_blank">развитие</a> и укрепление противовоздушной обороны силами местных органов власти на объектах народного хозяйства. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) система противовоздушной обороны страны внесла свой вклад в защиту Родины. Бойцы противовоздушной обороны <a href="https://60.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/3192981" target="_blank">ликвидировали</a> последствия более 30 тысяч налетов фашистской авиации, предотвратили в городах свыше 32 тысяч серьезных аварий на объектах народного хозяйства, обезвредили свыше 430 тысяч авиабомб и почти 2,5 миллионов снарядов и мин. Усилиями формирований и частей МПВО было ликвидировано 90 тысяч загораний и пожаров. В послевоенный период система защиты населения совершенствовалась с учетом появления ядерного, бактериологического и новых видов химического оружия. В 1961 году на базе МПВО в стране была создана новая общегосударственная система – Гражданская оборона СССР. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 июля 1961 года принято "Положение о Гражданской обороне СССР".В это время были разработаны теоретические основы защиты населения, а на территории всей страны осуществлен комплекс организационных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и других специальных мероприятий. Основными органами управления стали штабы гражданской обороны.В начале 1970-х годов несколько <a href="https://74.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-grazhdanskoy-oborony/o-grazhdanskoy-oborone/istoriya-razvitiya-sistemy-grazhdanskoy-oborony/o-grazhdanskoy-oborone" target="_blank">изменилась военно-стратегическая обстановка</a> в мире. Реально возникла угроза внезапного ядерного нападения на территорию СССР. Сложившаяся обстановка <a href="http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=5682@morfDictionary" target="_blank">потребовала</a> внести изменения и в деятельность Гражданской обороны СССР. С сентября 1971 года непосредственное руководство системой ГО было передано Министерству обороны СССР. В марте 1976 года было утверждено новое "Положение о гражданской обороне Союза ССР", в котором определено, что ГО СССР является составной частью системы общегосударственных оборонных мероприятий, направленных на защиту населения от оружия массового поражения и других средств нападения противника. Исходя из данного определения, все мероприятия гражданской обороны впервые предписывалось осуществлять согласованно с другими мероприятиями оборонного характера. В результате всех проведенных мероприятий была создана довольно мощная, со своей строгой организационной структурой, государственная всенародная система.Рост количества и масштабов в 1980-е годы возникающих чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера <a href="https://22.mchs.gov.ru/deyatelnost/grazhdanskaya-oborona/istoriya-grazhdanskoy-oborony-rf" target="_blank">привел</a> к пониманию, что гражданская оборона не может ограничить свою деятельность рамками военного времени. В связи с этим 30 июля 1987 года правительство СССР <a href="https://41.mchs.gov.ru/deyatelnost/grazhdanskaya-oborona/istoriya-grazhdanskoy-oborony/istoriya-sozdaniya-i-razvitiya-grazhdanskoy-oborony-v-rossii" target="_blank">приняло постановление</a> о коренной перестройке ГО, в соответствии с которым на нее были возложены задачи защиты населения от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также проведение спасательных и других неотложных работ по их ликвидации. Образование государственной системы по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях началось с <a href="https://89.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-grazhdanskoy-oborony/o-grazhdanskoy-oborone/grazhdanskaya-oborona-v-1990-2010-gody" target="_blank">создания</a> в 1989 году в структуре правительства СССР Государственной комиссии Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям, а затем в декабре 1990 года – Государственной системы по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях, которая включала в себя союзную, республиканские и отраслевые (министерств и ведомств) подсистемы. Названная комиссия и система существовали до распада СССР.В начале 1990-х годов началось создание российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, был образован Российский корпус спасателей, на базе которого позже сформировали Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС). В его состав вошли войска гражданской обороны. После ряда реорганизаций в 1994 году ГКЧС <a href="https://ngc.mchs.ru/Istorija_obrazovanija_MCHS_Rossii" target="_blank">преобразовали</a> в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). 12 февраля 1998 года был <a href="https://74.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-grazhdanskoy-oborony/o-grazhdanskoy-oborone/istoriya-razvitiya-sistemy-grazhdanskoy-oborony/o-grazhdanskoy-oborone" target="_blank">принят Федеральный закон "О гражданской обороне"</a>, который дал возможность приступить к дальнейшей реорганизации гражданской обороны страны в целях повышения ее готовности к защите населения и территорий от опасностей, возникающих при ведении современных войн, а также при чрезвычайных ситуациях различного характера в мирное время. С 1999 года началось <a href="https://73.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/3653456" target="_blank">реформирование войск</a> гражданской обороны, были сформированы спасательные центры. Позже в ведение МЧС России переданы: Федеральная противопожарная служба (2001), Государственная инспекция по маломерным судам (2003) и военизированные горноспасательные части (2010). В ноябре 2007 года постановлением правительства РФ было <a href="https://86.mchs.gov.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/grazhdanskaya-oborona/o-grazhdanskoy-oborone/istoriya-grazhdanskoy-oborony" target="_blank">утверждено</a> "Положение о гражданской обороне Российской Федерации", которое определило порядок подготовки к ведению и порядок ведения гражданской обороны в РФ, а также основные мероприятия гражданской обороны, направленные на выполнение задач гражданской обороны. В целях дальнейшего развития сил гражданской обороны в 2011 году на базе соединений, воинских частей и организаций войск гражданской обороны были <a href="https://22.mchs.gov.ru/deyatelnost/grazhdanskaya-oborona/istoriya-grazhdanskoy-oborony-rf" target="_blank">сформированы</a> спасательные воинские формирования (СВФ) МЧС России. В настоящее время в МЧС <a href="https://www.mchs.gov.ru" target="_blank">имеет 85 главных управлений</a> в субъектах России, восемь головных главных управлений (в федеральных округах) и <a href="https://www.mchs.gov.ru/ministerstvo/uchrezhdeniya-mchs-rossii/spasatelnye-podrazdeleniya/spasatelnye-voinskie-formirovaniya" target="_blank">11 СВФ</a>. По всей стране в министерстве работают более 280 тысяч человек.В сентябре 2011 года указом президента РФ были <a href="https://82.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-grazhdanskoy-oborony/o-grazhdanskoy-oborone/o-grazhdanskoy-oborone" target="_blank">утверждены</a> основы единой государственной политики России в области гражданской обороны на период до 2020 года, а в конце 2016 года – на период до 2030 года. Характерной <a href="https://44.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/sekrety-professiy/intervyu-s-veteranom-grazhdanskoy-oborony-valeriem-viktorovichem-derevyanko" target="_blank">чертой</a> нового облика гражданской обороны является то, что ее подготовка и ведение должны осуществляться, как и всей обороны страны в целом, исходя из принципа стратегической мобильности. Суть этого принципа состоит в создании возможностей для поэтапного наращивания мероприятий во времени и пространстве в зависимости от уровня военных угроз, в концентрации сил и средств гражданской обороны в нужное время и в нужном месте. Реализация принципа стратегической мобильности предполагает наличие высокомобильных, технически оснащенных и профессионально подготовленных сил, способных прикрывать отдельные города и целые территории, мобильных резервов средств защиты и жизнеобеспечения для пострадавшего населения. В День гражданской обороны России традиционно проходят праздничные мероприятия: торжественные посвящения в кадеты МЧС России, выставки специализированной пожарно-спасательной техники, эстафеты и др. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 возможно проведение в онлайн-формате. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день гражданской обороны россии, справки