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Более половины жителей Новой Каледонии не поддержали отделение от Франции
Против независимости Новой Каледонии от Франции на втором референдуме проголосовали 53,26% избирателей, объявили в министерстве заморских территорий страны... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T13:52
2020-10-04T15:04
франция
новая каледония
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 4 окт – РИА Новости.</strong> Против независимости Новой Каледонии от Франции на втором референдуме проголосовали 53,26% избирателей, объявили в министерстве заморских территорий страны предварительные результаты после обработки протоколов со всех избирательных участков.Четвертого октября в Новой Каледонии прошел второй референдум по вопросу независимости территории от Франции. Избирателям предлагалось ответить на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония обрела полный суверенитет и стала независимой?".Явка на втором референдуме составила 85,64%, отметили в министерстве.Подписанное в 1998 году соглашение о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане предусматривает проведение нескольких референдумов. Первый состоялся 4 ноября 2018 года, тогда 56,7% избирателей высказались против независимости. Явка два года назад составляла 81%.Новая Каледония - архипелаг островов в Тихом океане, почти в 20 тысячах километров от материковой Франции. В 1853 году Франция объявила Новую Каледонию своим владением. Сейчас эта территория, где проживают около 270 тысяч человек, наделена особым административно-территориальным статусом.
https://ria.ru/20201002/zaderzhaniya-1578094023.html
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франция
новая каледония
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франция, новая каледония, в мире

Более половины жителей Новой Каледонии не поддержали отделение от Франции

13:52 04.10.2020 (обновлено: 15:04 04.10.2020)
 
CC0 / envasa / New CaledoniaНовая Каледония
Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
CC0 / envasa / New Caledonia
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ПАРИЖ, 4 окт – РИА Новости. Против независимости Новой Каледонии от Франции на втором референдуме проголосовали 53,26% избирателей, объявили в министерстве заморских территорий страны предварительные результаты после обработки протоколов со всех избирательных участков.
Четвертого октября в Новой Каледонии прошел второй референдум по вопросу независимости территории от Франции. Избирателям предлагалось ответить на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония обрела полный суверенитет и стала независимой?".
Явка на втором референдуме составила 85,64%, отметили в министерстве.
Подписанное в 1998 году соглашение о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане предусматривает проведение нескольких референдумов. Первый состоялся 4 ноября 2018 года, тогда 56,7% избирателей высказались против независимости. Явка два года назад составляла 81%.
Новая Каледония - архипелаг островов в Тихом океане, почти в 20 тысячах километров от материковой Франции. В 1853 году Франция объявила Новую Каледонию своим владением. Сейчас эта территория, где проживают около 270 тысяч человек, наделена особым административно-территориальным статусом.
Сотрудник полиции во время акции протеста в Барселоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 11:21
На акциях протеста в Каталонии задержали по меньшей мере 15 человек
 
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