https://ria.ru/20201004/nezavisimost-1578179488.html

Более половины жителей Новой Каледонии не поддержали отделение от Франции

Против независимости Новой Каледонии от Франции на втором референдуме проголосовали 53,26% избирателей, объявили в министерстве заморских территорий страны... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T13:52

2020-10-04T13:52

2020-10-04T15:04

франция

новая каледония

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 4 окт – РИА Новости.</strong> Против независимости Новой Каледонии от Франции на втором референдуме проголосовали 53,26% избирателей, объявили в министерстве заморских территорий страны предварительные результаты после обработки протоколов со всех избирательных участков.Четвертого октября в Новой Каледонии прошел второй референдум по вопросу независимости территории от Франции. Избирателям предлагалось ответить на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония обрела полный суверенитет и стала независимой?".Явка на втором референдуме составила 85,64%, отметили в министерстве.Подписанное в 1998 году соглашение о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане предусматривает проведение нескольких референдумов. Первый состоялся 4 ноября 2018 года, тогда 56,7% избирателей высказались против независимости. Явка два года назад составляла 81%.Новая Каледония - архипелаг островов в Тихом океане, почти в 20 тысячах километров от материковой Франции. В 1853 году Франция объявила Новую Каледонию своим владением. Сейчас эта территория, где проживают около 270 тысяч человек, наделена особым административно-территориальным статусом.

https://ria.ru/20201002/zaderzhaniya-1578094023.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, новая каледония, в мире