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СМИ сообщило о вооруженном нападении на бар в Мехико, есть погибшие
Шесть человек погибли и шестеро ранены в результате вооруженного нападения на бар в Мехико, сообщает издание La Razón. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T02:07
2020-10-04T02:07
2020-10-04T02:07
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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 4 окт - РИА Новости.</strong> Шесть человек погибли и шестеро ранены в результате вооруженного нападения на бар в <a href="http://ria.ru/location_Mexico_City/" target="_blank" data-auto="true">Мехико</a>, сообщает издание <a href="https://www.larazon.es/" target="_blank">La Razón</a>.Инцидент произошел в ночь на субботу в муниципалитете Аскапоцалько.Полиция задержала трех человек, возможно, причастных к атаке.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мехико (город), мексика, буэнос-айрес (город), в мире