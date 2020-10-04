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СМИ сообщило о вооруженном нападении на бар в Мехико, есть погибшие
Шесть человек погибли и шестеро ранены в результате вооруженного нападения на бар в Мехико, сообщает издание La Razón. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T02:07
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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 4 окт - РИА Новости.</strong> Шесть человек погибли и шестеро ранены в результате вооруженного нападения на бар в <a href="http://ria.ru/location_Mexico_City/" target="_blank" data-auto="true">Мехико</a>, сообщает издание <a href="https://www.larazon.es/" target="_blank">La Razón</a>.Инцидент произошел в ночь на субботу в муниципалитете Аскапоцалько.Полиция задержала трех человек, возможно, причастных к атаке.
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мехико (город), мексика, буэнос-айрес (город), в мире

СМИ сообщило о вооруженном нападении на бар в Мехико, есть погибшие

02:07 04.10.2020
 
© РИА Новости / Лаура ДомартПолицейский в защитной маске на улице Мехико
Полицейский в защитной маске на улице Мехико - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Лаура Домарт
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 окт - РИА Новости. Шесть человек погибли и шестеро ранены в результате вооруженного нападения на бар в Мехико, сообщает издание La Razón.
Инцидент произошел в ночь на субботу в муниципалитете Аскапоцалько.
Полиция задержала трех человек, возможно, причастных к атаке.
 
Мехико (город)МексикаБуэнос-Айрес (город)В мире
 
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