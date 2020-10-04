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СМИ сообщило о вооруженном нападении на бар в Мехико, есть погибшие

Шесть человек погибли и шестеро ранены в результате вооруженного нападения на бар в Мехико, сообщает издание La Razón. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T02:07

2020-10-04T02:07

2020-10-04T02:07

мехико (город)

мексика

буэнос-айрес (город)

в мире

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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 4 окт - РИА Новости.</strong> Шесть человек погибли и шестеро ранены в результате вооруженного нападения на бар в <a href="http://ria.ru/location_Mexico_City/" target="_blank" data-auto="true">Мехико</a>, сообщает издание <a href="https://www.larazon.es/" target="_blank">La Razón</a>.Инцидент произошел в ночь на субботу в муниципалитете Аскапоцалько.Полиция задержала трех человек, возможно, причастных к атаке.

мехико (город)

мексика

буэнос-айрес (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мехико (город), мексика, буэнос-айрес (город), в мире