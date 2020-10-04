https://ria.ru/20201004/kredit-1578195720.html

В Белоруссии назвали сроки первого транша российского кредита

Белоруссия рассчитывает до конца октября получить транш по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в рамках нового российского кредита, заявил... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T21:48

2020-10-04T21:48

2020-10-04T21:59

россия

евразийский фонд стабилизации и развития

александр селиверстов

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> рассчитывает до конца октября получить транш по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в рамках нового российского кредита, заявил глава минфина республики Юрий Селиверстов."Концепт такой, что должно быть три транша. Один из них, скажем, это <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_fond_stabilizacii_i_razvitija/" target="_blank" data-auto="true">Евразийский фонд стабилизации и развития</a>, мы работаем с ними. Это первая часть, я думаю, что мы в обозримом будущем его получим … в октябре даже, до конца октября мы это все сформируем. По самому межгосударственному кредиту от правительства России, часть мы должны получить в этом году, часть – в следующем. В принципе, это вполне ... приемлемый для нас график", - заявил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Seliverstov/" target="_blank" data-auto="true">Селиверстов</a> в интервью телеканалу "<a href="https://www.tvr.by/televidenie/belarus-1/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Беларусь 1</a>", которое показано в воскресенье.Как отметил министр, в 2021 году республике необходимо, в том числе, погашать долги перед РФ, а в условиях, когда конца пандемии коронавируса, за которым бы последовал экономический рост, пока не наблюдается, "ресурсы пригодятся стране на развитие"."Поэтому, когда наши коллеги из РФ окажут нам в этом плане поддержку, и мы, по сути, долг перед ними рефинансируем, это позволит нам более свободно чувствовать себя и быть более уверенными в завтрашнем дне", - заявил Селиверстов.Ранее министр финансов РФ <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a> сообщал, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> прорабатывает с <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a> предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: до конца года республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии ЕФСР, а еще 500 миллионов РФ предоставит в будущем году. По его словам, Белоруссия может получить кредит в 500 миллионов долларов от ЕФСР в ближайшее время. В сентябре белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия по его настоянию выделяет Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов, из которого 1 миллиард пойдет на рефинансирование долга республики перед РФ. Как пояснял Лукашенко, это была его просьба к руководству России, чтобы белорусская сторона миллиард долларов в этом году Москве не выплачивала, а оставила у себя и перенесла на будущий год.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200926/ukraina-1577801448.html

https://ria.ru/20200911/integratsiya-1577121644.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евразийский фонд стабилизации и развития, александр селиверстов, белоруссия, в мире