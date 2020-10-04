Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201004/kredit-1578195720.html
В Белоруссии назвали сроки первого транша российского кредита
Белоруссия рассчитывает до конца октября получить транш по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в рамках нового российского кредита, заявил... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T21:48
2020-10-04T21:59
россия
евразийский фонд стабилизации и развития
александр селиверстов
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573504136_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_afdbebb44d3c8e3be876b0720c139c54.jpg
<strong>МОСКВА, 4 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> рассчитывает до конца октября получить транш по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в рамках нового российского кредита, заявил глава минфина республики Юрий Селиверстов."Концепт такой, что должно быть три транша. Один из них, скажем, это <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_fond_stabilizacii_i_razvitija/" target="_blank" data-auto="true">Евразийский фонд стабилизации и развития</a>, мы работаем с ними. Это первая часть, я думаю, что мы в обозримом будущем его получим … в октябре даже, до конца октября мы это все сформируем. По самому межгосударственному кредиту от правительства России, часть мы должны получить в этом году, часть – в следующем. В принципе, это вполне ... приемлемый для нас график", - заявил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Seliverstov/" target="_blank" data-auto="true">Селиверстов</a> в интервью телеканалу "<a href="https://www.tvr.by/televidenie/belarus-1/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Беларусь 1</a>", которое показано в воскресенье.Как отметил министр, в 2021 году республике необходимо, в том числе, погашать долги перед РФ, а в условиях, когда конца пандемии коронавируса, за которым бы последовал экономический рост, пока не наблюдается, "ресурсы пригодятся стране на развитие"."Поэтому, когда наши коллеги из РФ окажут нам в этом плане поддержку, и мы, по сути, долг перед ними рефинансируем, это позволит нам более свободно чувствовать себя и быть более уверенными в завтрашнем дне", - заявил Селиверстов.Ранее министр финансов РФ <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a> сообщал, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> прорабатывает с <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a> предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: до конца года республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии ЕФСР, а еще 500 миллионов РФ предоставит в будущем году. По его словам, Белоруссия может получить кредит в 500 миллионов долларов от ЕФСР в ближайшее время. В сентябре белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия по его настоянию выделяет Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов, из которого 1 миллиард пойдет на рефинансирование долга республики перед РФ. Как пояснял Лукашенко, это была его просьба к руководству России, чтобы белорусская сторона миллиард долларов в этом году Москве не выплачивала, а оставила у себя и перенесла на будущий год.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200926/ukraina-1577801448.html
https://ria.ru/20200911/integratsiya-1577121644.html
7
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573504136_197:0:2928:2048_1400x0_80_0_0_e963206bbed4cf661a23533aad09b34b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евразийский фонд стабилизации и развития, александр селиверстов, белоруссия, в мире

В Белоруссии назвали сроки первого транша российского кредита

21:48 04.10.2020 (обновлено: 21:59 04.10.2020)
 
© POOL / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии на капоте автомобиля
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает до конца октября получить транш по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в рамках нового российского кредита, заявил глава минфина республики Юрий Селиверстов.
"Концепт такой, что должно быть три транша. Один из них, скажем, это Евразийский фонд стабилизации и развития, мы работаем с ними. Это первая часть, я думаю, что мы в обозримом будущем его получим … в октябре даже, до конца октября мы это все сформируем. По самому межгосударственному кредиту от правительства России, часть мы должны получить в этом году, часть – в следующем. В принципе, это вполне ... приемлемый для нас график", - заявил Селиверстов в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 05:53Протесты в Белоруссии
Украина увидела угрозу в сотрудничестве Белоруссии и России
Как отметил министр, в 2021 году республике необходимо, в том числе, погашать долги перед РФ, а в условиях, когда конца пандемии коронавируса, за которым бы последовал экономический рост, пока не наблюдается, "ресурсы пригодятся стране на развитие".
"Поэтому, когда наши коллеги из РФ окажут нам в этом плане поддержку, и мы, по сути, долг перед ними рефинансируем, это позволит нам более свободно чувствовать себя и быть более уверенными в завтрашнем дне", - заявил Селиверстов.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что Москва прорабатывает с Минском предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: до конца года республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии ЕФСР, а еще 500 миллионов РФ предоставит в будущем году. По его словам, Белоруссия может получить кредит в 500 миллионов долларов от ЕФСР в ближайшее время.
В сентябре белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия по его настоянию выделяет Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов, из которого 1 миллиард пойдет на рефинансирование долга республики перед РФ. Как пояснял Лукашенко, это была его просьба к руководству России, чтобы белорусская сторона миллиард долларов в этом году Москве не выплачивала, а оставила у себя и перенесла на будущий год.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 22:57Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
 
Обсудить7
РоссияЕвразийский фонд стабилизации и развитияАлександр СеливерстовБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Мадуро заявил о желании привиться российской вакциной от COVID-19
02:03Могут ли потерять вашу зарплату при зачислении по телефону?
02:00Эксперт объяснил, кому нужна банковская страховка от мошенников
01:55Глава Камчатки назвал возможные причины экологического бедствия в регионе
01:27Пушков оценил обострение конфликта в Карабахе словами про Одессу
01:22"Разве это его родина?": президент Грузии резко высказалась о Саакашвили
01:11Глава Грузии предложила принять встречу Минской группы ОБСЕ по Карабаху
01:09Ереван показал видео уничтожения грузовиков с азербайджанскими солдатами
01:02Трамп рассказал, что многое узнал о COVID-19
00:50Трамп скрыл результаты первого теста на коронавирус, пишет WSJ
00:48Трамп покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников
00:40НКО станут отчитываться об использовании собранных пожертвований
00:32Мосгорсуд снова попытается отобрать присяжных для дела сестер Хачатурян
00:15Каникулы и удаленка: часть жителей Москвы останется дома с понедельника
00:04Названы города России с самой высокой зарплатой
23:41В Минпросвещения уточнили число находящихся на карантине школ
23:22Баку заявил о госпитализации пяти человек после обстрела Мингячевира
23:06Армения опровергла сообщения об ударах по территориям вблизи Баку
23:05Познер предложил COVID-диссидентам жить в вольере
23:03В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния