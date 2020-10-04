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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578196217.html
Врач указала на "самый опасный предмет" при пандемии COVID-19
Врач Лариса Алексеева в беседе с "Вечерней Москвой" назвала неправильно используемую маску наиболее опасным предметом, используемым во время пандемии. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T22:08
2020-10-04T22:08
распространение нового коронавируса
россия
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Врач Лариса Алексеева в беседе с "<a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вечерней Москвой</a>" назвала неправильно используемую маску наиболее опасным предметом, используемым во время пандемии.Она отметила, что некоторые ошибочно носят их на протяжении долгого времени."Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают", — сказала она.Специалист назвала такое поведение очень опасным.Она напомнила, что носить маски необходимо в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора: не более двух часов, аккуратно снимать, не касаясь лица, а также утилизировать в герметичном пакете.Алексеева рассказала о других правилах, которых стоит придерживаться: мыть продукты в упаковке, обрабатывать антисептиком пакеты, привезенные службами доставки, а также не забывать про одежду и обувь — на них можно принести вирус домой.Также она рекомендовала не пренебрегать использованием простых бытовых антисептиков — мыла и спирта.Как носить маскуНакануне член общественного совета при <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Министерстве здравоохранения России</a> Эрик Бровко напомнил, как правильно носить медицинские маски."Ее надо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета. Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски", — рассказал он <a href="https://radiosputnik.ria.ru/radiosputnik/" target="_blank" rel="nofollow noopener">радио Sputnik</a>.Специалист также добавил, что средство защиты необходимо постоянно менять."Если это многоразовая маска, ее нужно регулярно стирать перед повторным использованием. По степени защиты дальше идут уже респираторы, но они простому человеку не так необходимы, это скорее для врачей, которые находятся в постоянном контакте с заболевшим", — добавил он.Бровко также призвал не носить маски на руке, потому что таким образом на ней скапливается пыль и грязь. Также ее не стоит кидать в сумку или рюкзак: лучше всего иметь для нее отдельное место.Ослабление иммунитетаВо время пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> важно не переохлаждаться, ранее рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная."Поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года", — сказала она.Собеседница агентства напомнила и о том, как важны рекомендованные Роспотребнадзором меры предосторожности."Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию," — добавила она.Пшеничная также отметила, что COVID-19 — это новая инфекция, поэтому делать какие-либо прогнозы в отношении роста и спада заболеваемости крайне затруднительно.
https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578193265.html
https://ria.ru/20201004/covid-sindrom-1578186952.html
https://ria.ru/20201004/neandertaltsy-1578185066.html
Нельзя долго носить маску,желательно менять каждые 5 минут и покупать только производимые заводиком оленевода
27
Для начала надо обеспечить население бесплатными средствами от пандемии, а не стращать её последствиями на ночь глядя...Одна одноразовая маска продаётся за 70 рублей. У людей нет лишних материальных средств. Пора бы понять и не баламутить Интернет такими сообщениями.
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россия
РИА Новости
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россия, в мире

Врач указала на "самый опасный предмет" при пандемии COVID-19

22:08 04.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Врач Лариса Алексеева в беседе с "Вечерней Москвой" назвала неправильно используемую маску наиболее опасным предметом, используемым во время пандемии.
Она отметила, что некоторые ошибочно носят их на протяжении долгого времени.
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"Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают", — сказала она.
Специалист назвала такое поведение очень опасным.
Она напомнила, что носить маски необходимо в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора: не более двух часов, аккуратно снимать, не касаясь лица, а также утилизировать в герметичном пакете.
Алексеева рассказала о других правилах, которых стоит придерживаться: мыть продукты в упаковке, обрабатывать антисептиком пакеты, привезенные службами доставки, а также не забывать про одежду и обувь — на них можно принести вирус домой.
Также она рекомендовала не пренебрегать использованием простых бытовых антисептиков — мыла и спирта.

Как носить маску

Накануне член общественного совета при Министерстве здравоохранения России Эрик Бровко напомнил, как правильно носить медицинские маски.
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"Ее надо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета. Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски", — рассказал он радио Sputnik.
Специалист также добавил, что средство защиты необходимо постоянно менять.
"Если это многоразовая маска, ее нужно регулярно стирать перед повторным использованием. По степени защиты дальше идут уже респираторы, но они простому человеку не так необходимы, это скорее для врачей, которые находятся в постоянном контакте с заболевшим", — добавил он.
Бровко также призвал не носить маски на руке, потому что таким образом на ней скапливается пыль и грязь. Также ее не стоит кидать в сумку или рюкзак: лучше всего иметь для нее отдельное место.

Ослабление иммунитета

Во время пандемии COVID-19 важно не переохлаждаться, ранее рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года", — сказала она.
Собеседница агентства напомнила и о том, как важны рекомендованные Роспотребнадзором меры предосторожности.
"Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию," — добавила она.
Пшеничная также отметила, что COVID-19 — это новая инфекция, поэтому делать какие-либо прогнозы в отношении роста и спада заболеваемости крайне затруднительно.
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