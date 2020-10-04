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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578173421.html
В Москве за сутки госпитализировали 884 человека с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализированы 884 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 247 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T11:03
2020-10-04T11:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> госпитализированы 884 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 247 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что 12,7% среди заболевших - дети, 42,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,8% – от 46 до 65 лет, еще 11,9% - от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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1400
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 884 человека с коронавирусом

11:03 04.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 884 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 247 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 3327 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 884 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 247 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 12,7% среди заболевших - дети, 42,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,8% – от 46 до 65 лет, еще 11,9% - от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваОбщество
 
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