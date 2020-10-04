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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578172785.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Чечне (0,2%) и Чувашии (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T10:45
2020-10-04T10:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Чечне (0,2%) и Чувашии (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

10:45 04.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМашина скорой помощи въезжает на территорию городской клинической больницы №15 им О. М. Филатова
Машина скорой помощи въезжает на территорию городской клинической больницы №15 им О. М. Филатова - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Чечне (0,2%) и Чувашии (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика - 0,2%, 2. Чувашская Республика - 0,3%, 3. Республика Тыва, Московская область, Тульская область, Республика Татарстан - 0,4%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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