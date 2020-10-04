https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578172785.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Чечне (0,2%) и Чувашии (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T10:45

2020-10-04T10:45

2020-10-04T10:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Чечне (0,2%) и Чувашии (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество