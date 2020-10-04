Консультации с США по стратегической стабильности пройдут 5 октября
17:45 04.10.2020 (обновлено: 17:56 04.10.2020)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что 5 октября в Хельсинки пройдут российско-американские консультации по стратегической стабильности, обсуждаться будет весь комплекс вопросов, в том числе ДСНВ.
"Однодневные консультации 5 октября в Хельсинки пройдут в продолжение тех обсуждений, которые прошли летом", - сказал агентству Рябков.
21 сентября, 12:00Василий Небензя: Россия найдет способы защиты, если СНВ-3 не продлят
В ответ на вопрос, будет ли в столице Финляндии с американским переговорщиком Маршаллом Биллингсли обсуждаться ДСНВ, дипломат ответил утвердительно. "Да, безусловно", - сказал Рябков.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.
Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон предлагает Москве до истечения срока ДСНВ в феврале 2021 года согласовать на президентском уровне рамочный документ - меморандум - в сфере вооружений, который, по мнению США, должен содержать в том числе пункт об участии Китая в выработке нового долгосрочного договора. Американская сторона заявила, что готова заключить такой меморандум "уже завтра", и он не потребует ратификации. По словам Биллингсли, России следовало бы согласиться с этим предложением до выборов президента США в ноябре, иначе, "когда будет переизбран" Дональд Трамп, "плата за вход" повысится.