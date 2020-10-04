https://ria.ru/20201004/konsultatsii-1578187818.html

Консультации с США по стратегической стабильности пройдут 5 октября

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что 5 октября в Хельсинки пройдут российско-американские консультации по стратегической стабильности,... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T17:45

2020-10-04T17:45

2020-10-04T17:56

маршалл биллингсли

дональд трамп

финляндия

россия

договор снв-3

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> заявил РИА Новости, что 5 октября в <a href="http://ria.ru/location_Helsinki/" target="_blank" data-auto="true">Хельсинки</a> пройдут российско-американские консультации по стратегической стабильности, обсуждаться будет весь комплекс вопросов, в том числе ДСНВ.В ответ на вопрос, будет ли в столице Финляндии с американским переговорщиком Маршаллом Биллингсли обсуждаться ДСНВ, дипломат ответил утвердительно. "Да, безусловно", - сказал Рябков.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.Спецпосланник президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон предлагает <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> до истечения срока ДСНВ в феврале 2021 года согласовать на президентском уровне рамочный документ - меморандум - в сфере вооружений, который, по мнению США, должен содержать в том числе пункт об участии Китая в выработке нового долгосрочного договора. Американская сторона заявила, что готова заключить такой меморандум "уже завтра", и он не потребует ратификации. По словам Биллингсли, России следовало бы согласиться с этим предложением до выборов президента США в ноябре, иначе, "когда будет переизбран" Дональд Трамп, "плата за вход" повысится.

https://ria.ru/20200921/snv-1577533622.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маршалл биллингсли, дональд трамп, финляндия, россия, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире