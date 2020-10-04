В Карабахе опровергли заявление Азербайджана о взятии села Мадагиз
15:05 04.10.2020 (обновлено: 15:21 04.10.2020)
© REUTERS / Defence Ministry of ArmeniaВоеннослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Армия обороны (АО) Карабаха опровергла в воскресенье заявление Баку об установлении Азербайджаном контроля над селом Мадагиз на линии соприкосновения.
На странице АО в Facebook выложено видео, в пояснении к которому говорится: "Утверждения азербайджанской стороны о том, что Мадагиз находится под ее контролем, не соответствует действительности. Уничтожение автоколонны противника, показанное на видео, произошло на дороге, ведущей в Мадагиз".
Отмечается, что боевые действия по всей протяженности линии соприкосновения продолжаются. "Наиболее упорные бои идут на северном и южном направлениях. Противник постоянно предпринимает попытки атак, которые пресекаются в результате решительных действий подразделений Армии обороны", - отмечается в сообщении.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе