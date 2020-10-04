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СК проверит данные об избитом грудном ребенке в Новосибирской области
Следователи начали доследственную проверку после информации в СМИ о поступившем в больницу избитом грудном ребенке в Новосибирской области, сообщает в... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T16:11
2020-10-04T16:11
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 4 окт – РИА Новости.</strong> Следователи начали доследственную проверку после информации в СМИ о поступившем в больницу избитом грудном ребенке в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a>, сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.В управлении отметили, что следователи в ходе проверки установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
новосибирская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия

СК проверит данные об избитом грудном ребенке в Новосибирской области

16:11 04.10.2020
 
© Fotolia / banannaПустая детская кроватка с игрушками в больнице
Пустая детская кроватка с игрушками в больнице - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Fotolia / bananna
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НОВОСИБИРСК, 4 окт – РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после информации в СМИ о поступившем в больницу избитом грудном ребенке в Новосибирской области, сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.
"Следственными органами СК РФ по Новосибирской области по размещенной в СМИ публикации, из которой следует, что в Черепановском районе в больницу был доставлен двухмесячный ребенок, у которого врачи диагностировали асфиксию и множественные побои на лице, организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что следователи в ходе проверки установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Новосибирская областьПроисшествия
 
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