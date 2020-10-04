https://ria.ru/20201004/izbienie-1578184119.html

СК проверит данные об избитом грудном ребенке в Новосибирской области

Следователи начали доследственную проверку после информации в СМИ о поступившем в больницу избитом грудном ребенке в Новосибирской области, сообщает в... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T16:11

2020-10-04T16:11

2020-10-04T16:11

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирская область

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 4 окт – РИА Новости.</strong> Следователи начали доследственную проверку после информации в СМИ о поступившем в больницу избитом грудном ребенке в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a>, сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.В управлении отметили, что следователи в ходе проверки установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

новосибирская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия